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Чемпионат Англии
Фулхэм
13.11.2022 18:30 - : -
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Англия
13 ноября 2022, 03:14 | Обновлено 13 ноября 2022, 03:37
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0

Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Положительные эмоции Кубка лиги заглушат проблемы в чемпионате

13 ноября 2022, 03:14 | Обновлено 13 ноября 2022, 03:37
24
0
Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 13 ноября, в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж» состоится матч шестнадцатого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют лондонский «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток рефери Пола Тирни из Ланкашира прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Фулхэм


Команды, которые из года в год мечутся между двумя соседними дивизионами в футбольной системе одной страны допустимо называть «лифтами» или «лифтерами», и последнее время лондонский «Фулхэм», по всей видимости, решил, что такое прозвище будет ему вполне к лицу. Под руководством Славиши Йокановича «коттеджеры» выходили в Премьер-лигу в сезоне-2017/18, после чего под руководством Скотта Паркера дважды повторяли схожий маршрут, однако все равно в итоге возвращались в Чемпионшип. И только лишь приход на управляющий пост Марку Силвы видится оптимальным решением для старейшей команды столицы Великобритании – сейчас «дачники» идут девятыми в турнирной таблице, тогда как конкурентам достаточно сложно сдвинуть их с места.

Если по ходу текущего сезона «Фулхэм» получал возможность ухватиться за очки, то непременно ей пользовался, что отчетливо было заметно еще по матчу первого тура против «Ливерпуля» (2:2). После этого, подопечные Силвы принимали участие в нескольких классных столичных дерби против «Вест Хэма», «Арсенала» и «Тоттенхэма», однако больше не набрали ни одного очка в матчах против принципиальных соперников. Ровно также, как и не удалось «Фулхэму» это сделать в игре против «Манчестер Сити» неделей ранее (1:3), из-за чего его позиции были успешно атакованы «Брайтоном» и «Ливерпулем». Достаточно высокая плотность в табеле о рангах именно в этой зоне позволяет лондонскому клубу рассчитывать на реванш уже в ближайшее время, тогда как под Рождество их ожидает несколько перспективных соперников.

Манчестер Юнайтед


Уже сейчас понятно, что в контексте текущего сезона нидерландский специалист Эрик тен Хаг не имеет шансов сходу добиться наивысших достижений с новой командой. В Англии футбол устроен таким образом, что без стабильности рассчитывать на уверенное нахождение на вершине турнирной таблицы не приходится, и в это же время именно во время последних выступлений «Манчестер Юнайтед» в чемпионате не сумел продемонстрировать надлежащее постоянство. «Красные дьяволы» в последний раз ставили на поток победные исходы еще в начале сентября этого года, после чего каких только приключений они не натерпелись.

Очевидно, что представители настолько именитого клуба в конечном итоге не могли не оказаться среди участников предстоящего чемпионата мира, поэтому достаточно своевременную паузу в сезоне футболисты тен Хага все-таки получат. «Манчестер Юнайтед» предстоит основательно подумать над тем, как именно им проводить дуэль против каталонской «Барселоны» в начале февраля следующего года.

В это же самое время, пока идет международная пауза, единственным поводом для головной боли футболистов из Манчестера должно быть их положение в турнирной таблице – четвертая строчка всего в шести очках отставания от «Тоттенхэма» при двух матчах в запасе. Ситуация, которой могут позавидовать многие клубы АПЛ, однако она будет оставаться такой только в том случае, если «Юнайтед» смогут выйти на продолжительную полосу удачных результатов. Для начала, можно будет просто не продолжить полосу неудач после игры против «Астон Виллы» (1:3).

Ориентировочные составы


«Фулхэм»: Лено – Робинсон, Рим, Диоп, Декордова-Рид – Пальинья, Кэрни – Виллиан, Перейра, Уилсон – Винисиус.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Шоу, Мартинес, Линделеф, Маласия – Фернандеш, Эриксен, Каземиро – Рашфорд, Мартиаль, Гарначо.

Не сыграют: Кебано, Митрович, Рид, Соломон, Тете – Варан, Уильямс, Гринвуд, Далот, Туанзебе.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке коллектив Эрика тен Хага продолжит набирать обороты. Нашей ставкой будет позиция – «Манчестер Юнайтед» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.65 по линии Parimatch.

13 ноября, воскресенье

«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед»
Лондон. «Крейвен Коттедж». 18:30
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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