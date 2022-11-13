13.11.2022, FT 1 : 2
Англия13 ноября 2022, 22:45 | Обновлено 13 ноября 2022, 22:52
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Фулхэм – Ман Юнайтед – 1:2. Все решил молодой Гарначо. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Англии
13 ноября 2022, 22:45 | Обновлено 13 ноября 2022, 22:52
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В матче 16-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Фулхэм» со счетом 2:1.
У «красных дьяволов» Кристиан Эриксен забил первый гол за «МЮ» в текущем сезоне. За хозяев поля отметился Дэниэл Джеймс. Молодой талант Алехандро Гарначо принес победу манкунианцам на 90+3 минуте.
«Манчестер Юнайтед» набрал 26 очка и входит в топ-5 АПЛ. «Фулхэм» остался на 9-й позиции (19 очков).
АПЛ. 16-й тур, 13 ноября
Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 1:2
Голы: Джеймс, 61 – Эриксен, 14, Гарначо, 90+3
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Ман Юнайтед).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Джеймс (Фулхэм).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Эриксен (Ман Юнайтед).
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