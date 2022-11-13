Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фулхэм – Ман Юнайтед – 1:2. Все решил молодой Гарначо. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Фулхэм
13.11.2022, FT 1 : 2
Ман Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 ноября 2022, 22:45 | Обновлено 13 ноября 2022, 22:52
101
0

Фулхэм – Ман Юнайтед – 1:2. Все решил молодой Гарначо. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Англии

13 ноября 2022, 22:45 | Обновлено 13 ноября 2022, 22:52
101
0
Фулхэм – Ман Юнайтед – 1:2. Все решил молодой Гарначо. Видео голов и обзор
Ман Юнайтед. Алехандро Гарначо

В матче 16-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Фулхэм» со счетом 2:1.

У «красных дьяволов» Кристиан Эриксен забил первый гол за «МЮ» в текущем сезоне. За хозяев поля отметился Дэниэл Джеймс. Молодой талант Алехандро Гарначо принес победу манкунианцам на 90+3 минуте.

«Манчестер Юнайтед» набрал 26 очка и входит в топ-5 АПЛ. «Фулхэм» остался на 9-й позиции (19 очков).

АПЛ. 16-й тур, 13 ноября

Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голы: Джеймс, 61 – Эриксен, 14, Гарначо, 90+3

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Ман Юнайтед).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Джеймс (Фулхэм).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Эриксен (Ман Юнайтед).
По теме:
Милан вырвал победу у Фиорентины, Рома спаслась в игре против Торино
Фанаты Эвертона устроили обструкцию команде. Дело чуть не дошло до драки
Мирослав СТУПАР: «Удаление Попова справедливо»
Манчестер Юнайтед Фулхэм Криштиану Роналду Кристиан Эриксен чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Дэниэл Джеймс Фулхэм - Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Футбол | 13 ноября 2022, 14:30 0
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных

Sport.ua собрал все заявочные списки в одном месте

ФОТО ДНЯ. Монзуль вышла на матч Шахтер – Заря с арбузом
Футбол | 13 ноября 2022, 15:54 4
ФОТО ДНЯ. Монзуль вышла на матч Шахтер – Заря с арбузом
ФОТО ДНЯ. Монзуль вышла на матч Шахтер – Заря с арбузом

Херсон – это Украина

Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник
Футбол | 13.11.2022, 12:43
Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник
Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник
Динамо – Колос. Стартовые составы команд
Футбол | 13.11.2022, 14:41
Динамо – Колос. Стартовые составы команд
Динамо – Колос. Стартовые составы команд
Турнирная таблица УПЛ. 13 ноября в 13-м туре все фавориты потеряли очки
Футбол | 13.11.2022, 18:50
Турнирная таблица УПЛ. 13 ноября в 13-м туре все фавориты потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. 13 ноября в 13-м туре все фавориты потеряли очки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, почему Серхио Рамос не едет на ЧМ-2022
Стало известно, почему Серхио Рамос не едет на ЧМ-2022
12.11.2022, 15:21
Футбол
Контракт заканчивается. Гвардиола рассказал о своей ситуации в Ман Сити
Контракт заканчивается. Гвардиола рассказал о своей ситуации в Ман Сити
12.11.2022, 19:51
Футбол
Александр КАРАВАЕВ: «Все это время родители были в Херсоне»
Александр КАРАВАЕВ: «Все это время родители были в Херсоне»
12.11.2022, 17:11 7
Футбол
ВСУ рассказали, куда оккупанты перекинут войска из-под Херсона
ВСУ рассказали, куда оккупанты перекинут войска из-под Херсона
12.11.2022, 19:18
Война
Последний шанс Месси. Заявка Аргентины на ЧМ-2022
Последний шанс Месси. Заявка Аргентины на ЧМ-2022
11.11.2022, 18:13 3
Футбол
Ройс выступил с заявлением после непопадания в заявку Германии на ЧМ-2022
Ройс выступил с заявлением после непопадания в заявку Германии на ЧМ-2022
11.11.2022, 16:15 1
Футбол
Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и завоевал пояс UFC
Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и завоевал пояс UFC
13.11.2022, 08:00
MMA
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
12.11.2022, 23:59 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности