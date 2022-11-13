Новый Роналду? Ман Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+3 минуте

В матче 16-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Фулхэм» со счетом 2:1.

У «красных дьяволов» Кристиан Эриксен забил первый гол за «МЮ» в текущем сезоне.

За хозяев поля отметился Дэниэл Джеймс. Молодой талант Алехандро Гарначо принес победу манкунианцам на 90+3 минуте.

А вот Криштиану Роналду даже не попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на матч. Эрик тен Хаг ранее говорил, что Роналду заболел.

«Манчестер Юнайтед» набрал 26 очка и входит в топ-5 АПЛ. «Фулхэм» остался на 9-й позиции (19 очков).

АПЛ. 16-й тур, 13 ноября

Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голы: Джеймс, 61 – Эриксен, 14, Гарначо, 90+3