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Чемпионат Англии
Фулхэм
13.11.2022, FT 1 : 2
Ман Юнайтед
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Англия
13 ноября 2022, 20:40 | Обновлено 13 ноября 2022, 20:42
1806
0

Новый Роналду? Ман Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+3 минуте

Молодой талант Алехандро Гарначо принес победу манкунианцам

13 ноября 2022, 20:40 | Обновлено 13 ноября 2022, 20:42
1806
0
Новый Роналду? Ман Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+3 минуте
Ман Юнайтед. Алехандро Гарначо

В матче 16-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Фулхэм» со счетом 2:1.

У «красных дьяволов» Кристиан Эриксен забил первый гол за «МЮ» в текущем сезоне.

За хозяев поля отметился Дэниэл Джеймс. Молодой талант Алехандро Гарначо принес победу манкунианцам на 90+3 минуте.

А вот Криштиану Роналду даже не попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на матч. Эрик тен Хаг ранее говорил, что Роналду заболел.

«Манчестер Юнайтед» набрал 26 очка и входит в топ-5 АПЛ. «Фулхэм» остался на 9-й позиции (19 очков).

АПЛ. 16-й тур, 13 ноября

Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голы: Джеймс, 61 – Эриксен, 14, Гарначо, 90+3

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Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
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Источник Sport.ua
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