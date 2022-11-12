Украина. Премьер лига12 ноября 2022, 22:05 |
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Шахтер – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 ноября в 15.00 поединок 13-го тура Украинской Премьер-Лиги
12 ноября 2022, 22:05 |
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В воскресенье, 13 ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Заря». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов». Начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Шахтер» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Заря».
Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «Setanta Sports».
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