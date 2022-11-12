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Украина. Премьер лига
12 ноября 2022, 22:05 |
89
0

Шахтер – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 ноября в 15.00 поединок 13-го тура Украинской Премьер-Лиги

12 ноября 2022, 22:05 |
89
0
Шахтер – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В воскресенье, 13 ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Заря». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов». Начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Заря».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «Setanta Sports».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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