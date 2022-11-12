Зинченко – в старте Арсенала на матч против Вулверхэмптона
Украинец возвращает место в основе
Сегодня, 12 ноября, состоится матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу между лондонским «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном».
Украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко попал в стартовый состав команды.
Отметим, что этот матч станет для Зинченко третьим с 1 октября. Тогда Александр получил травму.
Предыдущие две игры он провел в АПЛ и Кубок английской лиги. В матче с «Челси» (15-й тур АПЛ) он вышел с первых минут на поле, а с «Брайтоном» (1/16 финала Кубка английской лиги) вышел на замену на 72-й минуте.
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