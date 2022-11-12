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  4. Зинченко – в старте Арсенала на матч против Вулверхэмптона
Англия
12 ноября 2022, 21:10 |
798
0

Зинченко – в старте Арсенала на матч против Вулверхэмптона

Украинец возвращает место в основе

12 ноября 2022, 21:10 |
798
0
Зинченко – в старте Арсенала на матч против Вулверхэмптона
Instagram. Александр Зинченко

Сегодня, 12 ноября, состоится матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу между лондонским «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном».

Украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко попал в стартовый состав команды.

Отметим, что этот матч станет для Зинченко третьим с 1 октября. Тогда Александр получил травму.

Предыдущие две игры он провел в АПЛ и Кубок английской лиги. В матче с «Челси» (15-й тур АПЛ) он вышел с первых минут на поле, а с «Брайтоном» (1/16 финала Кубка английской лиги) вышел на замену на 72-й минуте.

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стартовые составы Арсенал Лондон Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вулверхэмптон
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Источник Sport.ua
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