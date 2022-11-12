В субботу, 12 ноября, в Гельзенкирхене на «Фельтинс Арене» состоится матч пятнадцатого тура чемпионата Германии по футболу, в котором сыграют гельзенкирхенский «Шальке» и мюнхенская «Бавария». Стартовый свисток арбитра Феликса Цвайера из Берлина прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Шальке



Отыскать стабильность в результатах выступлений гельзенкирхенского «Шальке» на отрезке длиной в последних десять лет практически невозможно. «Кобальтовые» за несколько сезонов умудрились пройти путь от «серебряного» призера под руководством Доменико Тедеско (2017/18) до полных провалов в работе Хууба Стивенса, Давида Вагнера и Димитриоса Граммозиса. Как итог, «королевские синие» один футбольных год вынужденно провели во втором по силе дивизионе, благодаря победе в котором оформили быстрое возвращение в «элиту». Данный успех состоялся для них под руководством греческого специалиста, который недоработал до конца прошлой кампании, после чего началась чехарда на руководящей позиции в «Шальке».

Четыре наставника пытались вести коллектив с разной степенью эффективности, но доставать гельзенкирхенцев с последней строчки турнирной таблицы Бундеслиги, по всей видимости, придется одному. Нынче «кобальтовые» идут с аналогичной динамикой образца позапрошлого сезона, забивая критически мало голов (13 в 14 матчах), но при этом прилично пропускать (30). Фактически, «Бавария» расположилась аккурат зеркальным образом по отношению к своим будущим соперникам, а встреча против флагмана немецкого футбола для команды Райса ничего хорошего не предвещает. Посреди недели «Шальке» с третьей для их нового наставника попытки завершил серию из семи поражений подряд, скромно обыграв «Майнц» (1:0), но перспектив перед предстоящей дуэлью для них данный результат не открывает никаких.

Бавария



Непонятная пауза в достижении наилучших из возможных результатов в исполнении команды Юлиана Нагельсманна образца конца августа – начала сентября оставила после себя слишком много вопросов. Мюнхенская «Бавария» трижды кряду сыграла вничью и потерпела первое поражение в текущем розыгрыше Бундеслиги, в результате чего оказалась сильно ниже предпочитаемой последние десять лет первой строчки. Однако черная полоса для «Рекордмайстера» в конечном итоге подошла к концу, и сейчас они не теряют очки уже девять матчей кряду. «Бавария» при этом успела и группу Лиги чемпионов УЕФА с комфортным отрывом выиграть, и захватить лидерство вновь.

В актуальных кондициях мюнхенцы напоминают себя лучших времен – стабильности в игре на внутренней арене нет абсолютно никакой, однако ставка исключительно на результат дает результаты при все еще не до конца отлаженном механизме взаимодействия между игроками. «Бавария» в ближайшее время отправится в один из городов Рурского бассейна, где в последний раз теряла очки еще в 2014 году (1:1), после чего Германия уйдет в отпуск из-за начала чемпионата мира, однако выходить из него «звезде юга» придется матчами против РБ «Лейпциг», «Кельна» и «Айнтрахта» Франкфурт, по итогу которых максимума очков можно и не набрать. Отсюда напрашивается вывод – лидер чемпионата приедет к абсолютному аутсайдеру на последний тур перед мундиалем исключительно за очередной победой.

Ориентировочные составы



«Шальке»: Шволов – Мор, Матрициани, Йосида, Бруннер – Краусс, Крал – Бюлтер, Молле, Дрекслер – Польтер.

«Бавария»: Нойер – Эрнандес, Упамекано, Павар, Мазрауи – Горецка, Киммих – Коман, Мусиала, Гнабри – Шупо-Мотинг.

Не сыграют: Сиссе, Салазар, Аувеян, Граймль, Камински, ван ден Берг – Девис, Мане, Мюллер, Сарр.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре нас ожидает однобокий футбол с итоговой победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Бавария» (-2) с коэффициентом 1.74 по линии Parimatch.

12 ноября, суббота