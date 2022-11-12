Шупо-Мотинг снова забил. Бавария уверенно разобралась с Шальке
Мюнхенцы на классе выиграли в гостях
Сегодня, 12 ноября, состоялся матч 15-го тура чемпионата Германии по футболу между «Шальке» и «Баварией».
На 38-й минуте игры счет в матче открыл Серж Гнабри. На 52-й минуте преимущество гостей увеличил форвард команды Эрик Шупо-Мотинг. Отметим, что он забивает уже 8-й матч подряд. На его счету 10 голов за эти игры.
К слову, мюнхенцы выиграли 5-й матч подряд Бундеслиге. Сейчас в их активе 34 очка и заслуженное первое место после 15 туров.
«Шальке», в свою очередь, находится на последнем место в турнирной таблице с 9 очками.
Чемпионат Германии по футболу. 15-й тур
Бундеслига. 12 ноября
«Шальке» – «Бавария» – 0:2
Голы: Гнабри, 38, Шупо-Мотинг, 52
Signing off in style 🎊— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) November 12, 2022
🔴⚪ #S04FCB 0-2 pic.twitter.com/GIbcHj5cFw
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