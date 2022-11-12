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Чемпионат Германии
Шальке
12.11.2022, FT 0 : 2
Бавария
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Германия
12 ноября 2022, 21:25 |
203
0

Шупо-Мотинг снова забил. Бавария уверенно разобралась с Шальке

Мюнхенцы на классе выиграли в гостях

12 ноября 2022, 21:25 |
203
0
Шупо-Мотинг снова забил. Бавария уверенно разобралась с Шальке
Twitter. ФК Бавария

Сегодня, 12 ноября, состоялся матч 15-го тура чемпионата Германии по футболу между «Шальке» и «Баварией».

На 38-й минуте игры счет в матче открыл Серж Гнабри. На 52-й минуте преимущество гостей увеличил форвард команды Эрик Шупо-Мотинг. Отметим, что он забивает уже 8-й матч подряд. На его счету 10 голов за эти игры.

К слову, мюнхенцы выиграли 5-й матч подряд Бундеслиге. Сейчас в их активе 34 очка и заслуженное первое место после 15 туров.

«Шальке», в свою очередь, находится на последнем место в турнирной таблице с 9 очками.

Чемпионат Германии по футболу. 15-й тур

Бундеслига. 12 ноября

«Шальке» – «Бавария» – 0:2

Голы: Гнабри, 38, Шупо-Мотинг, 52

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Эрик Шупо-Мотинг Бавария Шальке чемпионат Германии по футболу Бундеслига Шальке - Бавария Серж Гнабри
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Источник Sport.ua
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