Шупо-Мотинг снова забил. Бавария уверенно разобралась с Шальке

Сегодня, 12 ноября, состоялся матч 15-го тура чемпионата Германии по футболу между «Шальке» и «Баварией».

На 38-й минуте игры счет в матче открыл Серж Гнабри. На 52-й минуте преимущество гостей увеличил форвард команды Эрик Шупо-Мотинг. Отметим, что он забивает уже 8-й матч подряд. На его счету 10 голов за эти игры.

К слову, мюнхенцы выиграли 5-й матч подряд Бундеслиге. Сейчас в их активе 34 очка и заслуженное первое место после 15 туров.

«Шальке», в свою очередь, находится на последнем место в турнирной таблице с 9 очками.

Чемпионат Германии по футболу. 15-й тур

Бундеслига. 12 ноября

«Шальке» – «Бавария» – 0:2

Голы: Гнабри, 38, Шупо-Мотинг, 52