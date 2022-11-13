Германия13 ноября 2022, 08:52 | Обновлено 13 ноября 2022, 08:56
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Шальке – Бавария – 0:2. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Германии
13 ноября 2022, 08:52 | Обновлено 13 ноября 2022, 08:56
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В субботу, 12 ноября, в поединке 15-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на выезде переиграла «Шальке» со счетом 2:0. По голу в каждом из таймов забили Гнабри и Шупо-Мотинг.
Победив, «Бавария» занимает в таблице чемпионата Германии 1 место с 34 очками. У «Шальке» 18 позиция и 9 пунктов.
Чемпионат Германии. 15-й тур
Шальке – Бавария – 0:2
Голы: Гнабри, 38, Шупо-Мотинг, 52.
Видеобзор матча
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