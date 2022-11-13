В субботу, 12 ноября, в поединке 15-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на выезде переиграла «Шальке» со счетом 2:0. По голу в каждом из таймов забили Гнабри и Шупо-Мотинг.

Победив, «Бавария» занимает в таблице чемпионата Германии 1 место с 34 очками. У «Шальке» 18 позиция и 9 пунктов.

Чемпионат Германии. 15-й тур

Шальке – Бавария – 0:2

Голы: Гнабри, 38, Шупо-Мотинг, 52.

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