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Чемпионат Германии
Шальке
12.11.2022, FT 0 : 2
Бавария
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Германия
13 ноября 2022, 08:52 | Обновлено 13 ноября 2022, 08:56
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Шальке – Бавария – 0:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Германии

13 ноября 2022, 08:52 | Обновлено 13 ноября 2022, 08:56
61
0
Шальке – Бавария – 0:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 12 ноября, в поединке 15-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на выезде переиграла «Шальке» со счетом 2:0. По голу в каждом из таймов забили Гнабри и Шупо-Мотинг.

Победив, «Бавария» занимает в таблице чемпионата Германии 1 место с 34 очками. У «Шальке» 18 позиция и 9 пунктов.

Чемпионат Германии. 15-й тур

Шальке – Бавария – 0:2

Голы: Гнабри, 38, Шупо-Мотинг, 52.

Видеобзор матча

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Шальке Бавария видео голов и обзор Бундеслига чемпионат Германии по футболу
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Источник Sport.ua
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