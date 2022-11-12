Япония – Украина – 0:3. Жирная точка от Костюк. Марта разгромила Учидзиму

12 ноября лидер женской сборной Украины по теннису Марта Костюк (WTA 70) принесла решающее очко команде в матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между сборными Японии и Украины.

20-летняя Марта Костюк разгромила Моюку Учидзиму (WTA 105) в третьем матче противостояния сборных. Игра завершилась в двух сетах всего за 60 минут.

Кубок Билли Джин Кинг. Плей-офф. Третий матч

Марта Костюк (Украина) – Моюка Учидзима (Япония) – 6:0, 6:3

В первом гейме первого сета Костюк на своей подаче спасла 1 брейк-поинт, а далее за оставшиеся 5 геймов отдала японке всего 3 поинта, а в свою очередь выиграла 20. Во втором сете Костюк также полностью контролировала игру. Как итог – разгром.

Отметим, что Учидзима до игр с украинскими теннисистками выиграла все четыре матча за сборную. Вчера она уступила Катарине Завацкой. К слову, вчерашний матч также выиграла и Костюк.

Своей победой над Учидзимой Марта решила все вопросы о победителе противостояния Японии и Украины. Украинская сборная обыграла японок со счетом 3:0, и теперь сыграет в квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг.

Далее, скорее всего, состоится парный матч, но он уже никак не повлияет на итоговый результат.

Япония – Украина – 0:3