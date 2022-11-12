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  4. Япония – Украина – 0:3. Жирная точка от Костюк. Марта разгромила Учидзиму
WTA
12 ноября 2022, 07:15 | Обновлено 12 ноября 2022, 07:24
644
4

Япония – Украина – 0:3. Жирная точка от Костюк. Марта разгромила Учидзиму

Женская сборная Украины по теннису вышла в квалификационный этап финала Кубка Билли Джин Кинг

12 ноября 2022, 07:15 | Обновлено 12 ноября 2022, 07:24
644
4
Япония – Украина – 0:3. Жирная точка от Костюк. Марта разгромила Учидзиму
ФТУ. Марта Костюк

12 ноября лидер женской сборной Украины по теннису Марта Костюк (WTA 70) принесла решающее очко команде в матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между сборными Японии и Украины.

20-летняя Марта Костюк разгромила Моюку Учидзиму (WTA 105) в третьем матче противостояния сборных. Игра завершилась в двух сетах всего за 60 минут.

Кубок Билли Джин Кинг. Плей-офф. Третий матч

Марта Костюк (Украина) – Моюка Учидзима (Япония) – 6:0, 6:3

В первом гейме первого сета Костюк на своей подаче спасла 1 брейк-поинт, а далее за оставшиеся 5 геймов отдала японке всего 3 поинта, а в свою очередь выиграла 20. Во втором сете Костюк также полностью контролировала игру. Как итог – разгром.

Отметим, что Учидзима до игр с украинскими теннисистками выиграла все четыре матча за сборную. Вчера она уступила Катарине Завацкой. К слову, вчерашний матч также выиграла и Костюк.

Своей победой над Учидзимой Марта решила все вопросы о победителе противостояния Японии и Украины. Украинская сборная обыграла японок со счетом 3:0, и теперь сыграет в квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг.

Далее, скорее всего, состоится парный матч, но он уже никак не повлияет на итоговый результат.

Япония – Украина – 0:3

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Spectra
Умнички! Несмотря на 3 тяжелых сетах, дальше все пошло очень легко. Завацкая ещё останется в Токио, на 60-тысячник. Ждём жеребьевку надеемся снова не попасть на США, есть много интересных вариантов к примеру:      Испания,Словакия,Бельгия,Казахстан. Не играть же нам с одной и той же сборной...
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+3
Александр Ад
молодець,молодці!Слава Україні!
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+1
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kollekciy
Марту та Україну з перемогою. Марта мабуть захотіла довести, що таки ж вона лідер збірної на цих змаганнях, та виграти японку крупніше за Катаріну.
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0
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