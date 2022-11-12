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  4. Япония – Украина – 1:3. Аояма и Сибахара напоследок порадовали зрителей
ITF
12 ноября 2022, 09:08 | Обновлено 12 ноября 2022, 09:16
672
1

Япония – Украина – 1:3. Аояма и Сибахара напоследок порадовали зрителей

Японская пара размочила счет в противостоянии, но дальше идет Украина

12 ноября 2022, 09:08 | Обновлено 12 ноября 2022, 09:16
672
1
Япония – Украина – 1:3. Аояма и Сибахара напоследок порадовали зрителей
Арата Ямаока TENNIS Club

12 ноября завершилось противостояние в рамках плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между сборными Японии и Украины.

В четвертом матче, который уже не влиял на определение победителя, японская пара Сюко Аояма / Ена Сибахара пеериграла экспериментальный дуэт Людмила Киченок / Катарина Завацкая.

Кубок Билли Джин Кинг. Плей-офф. Четвертый матч
Людмила Киченок / Катарина Завацкая – Сюко Аояма / Ена Сибахара – 3:6, 3:6

Ранее победное очко в этом противостоянии добыла Марта Костюк. Украинская сборная в следующем году сыграет в квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг.

Япония – Украина – 1:3

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
Як і очікувалося. Японкам дали виграти, вони все одно сильніші за будь-яку нашу пару, Катарині дали пограти.
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