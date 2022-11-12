Япония – Украина – 1:3. Аояма и Сибахара напоследок порадовали зрителей

12 ноября завершилось противостояние в рамках плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между сборными Японии и Украины.

В четвертом матче, который уже не влиял на определение победителя, японская пара Сюко Аояма / Ена Сибахара пеериграла экспериментальный дуэт Людмила Киченок / Катарина Завацкая.

Кубок Билли Джин Кинг. Плей-офф. Четвертый матч

Людмила Киченок / Катарина Завацкая – Сюко Аояма / Ена Сибахара – 3:6, 3:6

Ранее победное очко в этом противостоянии добыла Марта Костюк. Украинская сборная в следующем году сыграет в квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг.



Япония – Украина – 1:3