В субботу, 13 ноября, состоится матч 12-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором ЛНЗ из Черкасс примет «Чернигов». Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа Б

13:00. ЛНЗ – Чернигов