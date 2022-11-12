Украина. Первая лига12 ноября 2022, 03:35 |
9
0
ЛНЗ – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 ноября в 13:00 видеотрансляцию матча 12-го тура Первой лиги
12 ноября 2022, 03:35 |
9
0
В субботу, 13 ноября, состоится матч 12-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором ЛНЗ из Черкасс примет «Чернигов». Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по Киеву.
Турнирное положение в Первой лиге. Группа Б
13:00. ЛНЗ – Чернигов
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 ноября 2022, 07:00 5
Самые интересные события 12-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
Футбол | 11 ноября 2022, 23:13 3
Итальянец верил в успешность своего проекта в Украине
Футбол | 11.11.2022, 14:03
Футбол | 11.11.2022, 20:08
Футбол | 11.11.2022, 17:29
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.11.2022, 16:59 2
10.11.2022, 14:28 8
11.11.2022, 15:30 14
10.11.2022, 06:20
11.11.2022, 12:23 13
10.11.2022, 18:36
10.11.2022, 20:30 1
10.11.2022, 18:49 43