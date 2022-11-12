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ЛНЗ
12.11.2022 13:00 - : -
Чернигов
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Украина. Первая лига
12 ноября 2022, 03:35 |
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0

ЛНЗ – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 ноября в 13:00 видеотрансляцию матча 12-го тура Первой лиги

12 ноября 2022, 03:35 |
9
0
ЛНЗ – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 13 ноября, состоится матч 12-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором ЛНЗ из Черкасс примет «Чернигов». Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа Б

13:00. ЛНЗ – Чернигов

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ЛНЗ Черкассы Чернигов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн
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Источник Sport.ua
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