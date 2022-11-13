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Чернигов
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Украина. Первая лига
13 ноября 2022, 05:42 |
297
0

Тренер Чернигова: «Такого бардака за 30 лет в футболе не видел»

Валерий Черный не доволен приемом его команды на матче против ЛНЗ

13 ноября 2022, 05:42 |
297
0
Тренер Чернигова: «Такого бардака за 30 лет в футболе не видел»
ФК Чернигов.Ф Валерий Черный

Главный тренер ФК «Чернигов» Валерий Черный прокомментировал ничью из ЛНЗ (2:2) в 12 туре Первой лиги.

«Во-первых, я хочу поздравить команду ЛНЗ с ничьей, боевая, хорошая игра. К сожалению, даже война ничего не меняет – как был бардак, так он и остается. Мы договорились закончить игру со светом. Я не понимаю, почему одну половину поля подсвечивали, другую – нет, именно ту, которую мы должны атаковать. Это во-первых. Во-вторых, если мы даем претензию по этому вопросу, а один человек с флажком со стороны бежит и говорит моему помощнику «Закрой рот», то это бардак такой, какого я за тридцать лет в футболе не видел. Поэтому очень благодарим за этот прием. Желаю успеха команде ЛНЗ, я думаю, что таким командам не нужна ничья помощь, они и так выйдут в Премьер-лигу и достойно будут представлять город Черкассы».

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Источник Sport.ua
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