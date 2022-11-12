Первая лига. Мариуполь и ЛНЗ спаслись от поражения на последних минутах
Продолжается 12-й тур Первой лиги
Сегодня, 12 ноября, состоялись еще три матча в рамках 12-го тура Первой лиги. Все они завершились вничью, при чем ФСК «Мариуполь» и ЛНЗ Черкассы спаслись от поражения на последних минутах матча.
Отметим, что матч между ЛНЗ Черкассы и «Черниговом» прерывался из-за воздушной тревоги.
Группа А
«Нива» Тернополь – ФСК «Мариуполь» – 1:1
Голы: Зинь 27 – Доброхотов 90 (с пенальти)
Группа Б
«Оболонь» – «Горняк-Спорт» – 0:0
ЛНЗ Черкассы – «Чернигов» – 2:2
Голы: Долинский 27, Сторчоус 90+1 – Шумило 43, Сираш 58
Вчера «Карпаты» потерпели поражение от «Эпицентра».
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