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Нива Тернополь
12.11.2022, FT 1 : 1
ФСК Мариуполь
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Украина. Первая лига
12 ноября 2022, 17:05 |
188
0

Первая лига. Мариуполь и ЛНЗ спаслись от поражения на последних минутах

Продолжается 12-й тур Первой лиги

12 ноября 2022, 17:05 |
188
0
Первая лига. Мариуполь и ЛНЗ спаслись от поражения на последних минутах
ФК Нива Тернополь

Сегодня, 12 ноября, состоялись еще три матча в рамках 12-го тура Первой лиги. Все они завершились вничью, при чем ФСК «Мариуполь» и ЛНЗ Черкассы спаслись от поражения на последних минутах матча.

Отметим, что матч между ЛНЗ Черкассы и «Черниговом» прерывался из-за воздушной тревоги.

Группа А

«Нива» Тернополь – ФСК «Мариуполь» – 1:1
Голы: Зинь 27 – Доброхотов 90 (с пенальти)

Группа Б

«Оболонь» – «Горняк-Спорт» – 0:0

ЛНЗ Черкассы – «Чернигов» – 2:2
Голы: Долинский 27, Сторчоус 90+1 – Шумило 43, Сираш 58

Вчера «Карпаты» потерпели поражение от «Эпицентра».

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Источник Sport.ua
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