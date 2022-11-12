Первая лига. Мариуполь и ЛНЗ спаслись от поражения на последних минутах

Сегодня, 12 ноября, состоялись еще три матча в рамках 12-го тура Первой лиги. Все они завершились вничью, при чем ФСК «Мариуполь» и ЛНЗ Черкассы спаслись от поражения на последних минутах матча.

Отметим, что матч между ЛНЗ Черкассы и «Черниговом» прерывался из-за воздушной тревоги.

Группа А

«Нива» Тернополь – ФСК «Мариуполь» – 1:1

Голы: Зинь 27 – Доброхотов 90 (с пенальти)

Группа Б

«Оболонь» – «Горняк-Спорт» – 0:0

ЛНЗ Черкассы – «Чернигов» – 2:2

Голы: Долинский 27, Сторчоус 90+1 – Шумило 43, Сираш 58

Вчера «Карпаты» потерпели поражение от «Эпицентра».