12.11.2022 12:30 - : -
Украина. Первая лига12 ноября 2022, 02:35 |
5
0
Оболонь – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 ноября в 12:00 видеотрансляцию матча 12-го тура Первой лиги
12 ноября 2022, 02:35 |
5
0
В субботу, 12 ноября, состоится матч 12-го тура группы В Первой лиги Украины, в котором «Оболонь» из Киева примет «Горняк-Спорт». Стартовый свисток в матче прозвучит в 12:30 по Киеву.
Турнирное положение в Первой лиге. Группа А
12:30. Оболонь – Горняк-Спорт
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 11 ноября 2022, 07:12 0
Турнир пройдет с 4 по 20 ноября
Футбол | 11 ноября 2022, 13:45 1
Встреча начнется в 15:00
Футбол | 11.11.2022, 20:08
Футбол | 11.11.2022, 19:56
Футбол | 11.11.2022, 17:29
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.11.2022, 20:30 1
11.11.2022, 07:00 5
11.11.2022, 14:03
11.11.2022, 16:59 2
11.11.2022, 17:18 4
10.11.2022, 08:32 7
10.11.2022, 13:55 5
10.11.2022, 03:49 2