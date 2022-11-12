В субботу, 12 ноября, состоится матч 12-го тура группы В Первой лиги Украины, в котором «Оболонь» из Киева примет «Горняк-Спорт». Стартовый свисток в матче прозвучит в 12:30 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа А

12:30. Оболонь – Горняк-Спорт