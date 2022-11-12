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Чемпионат Украины
Оболонь
12.11.2022 12:30 - : -
Горняк-Спорт
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Украина. Первая лига
12 ноября 2022, 02:35 |
5
0

Оболонь – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 ноября в 12:00 видеотрансляцию матча 12-го тура Первой лиги

12 ноября 2022, 02:35 |
5
0
Оболонь – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь

В субботу, 12 ноября, состоится матч 12-го тура группы В Первой лиги Украины, в котором «Оболонь» из Киева примет «Горняк-Спорт». Стартовый свисток в матче прозвучит в 12:30 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа А

12:30. Оболонь – Горняк-Спорт

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Источник Sport.ua
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