Первая лига. Поражение Карпат, победа Металлурга З, 4 гола Кремня
Состоялись три матча тура Первой лиги
«Карпаты» Львов в матче 12-го тура Первой лиги уступили «Эпицентру» со счетом 0:1. Львовская команда остается на 2-м месте с 25 очками, однако соперник набрал 23 пункта и закрепился в топ-3.
Уверенное лидерство удерживает «Полесье» с 31 пунктом.
В группе Б отметим яркую победу «Кремня» над «Полтавой» со счетом 4:3, а также успех «Металлурга» Запорожье.
Первая лига. 12-й тур
Группа А
Эпицентр - Карпаты 1:0
Гол: Шевченко, 38
Группа Б
Металлург З - Скорук 1:0
Гол: Сидоров, 11
Кремень - Полтава 4:3
Голы: Азизов, 15, Галата, 31, 69, Вивдич, 77 - Коваленко, 54, Стрельцов, 85, Савенков, 88
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