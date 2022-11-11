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Украина. Первая лига
11 ноября 2022, 16:53 |
158
0

Первая лига. Поражение Карпат, победа Металлурга З, 4 гола Кремня

Состоялись три матча тура Первой лиги

11 ноября 2022, 16:53 |
158
0
Первая лига. Поражение Карпат, победа Металлурга З, 4 гола Кремня
ФК Карпаты

«Карпаты» Львов в матче 12-го тура Первой лиги уступили «Эпицентру» со счетом 0:1. Львовская команда остается на 2-м месте с 25 очками, однако соперник набрал 23 пункта и закрепился в топ-3.

Уверенное лидерство удерживает «Полесье» с 31 пунктом.

В группе Б отметим яркую победу «Кремня» над «Полтавой» со счетом 4:3, а также успех «Металлурга» Запорожье.

Первая лига. 12-й тур

Группа А

Эпицентр - Карпаты 1:0
Гол: Шевченко, 38

Группа Б

Металлург З - Скорук 1:0
Гол: Сидоров, 11

Кремень - Полтава 4:3
Голы: Азизов, 15, Галата, 31, 69, Вивдич, 77 - Коваленко, 54, Стрельцов, 85, Савенков, 88

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Карпаты Львов Первая лига Украины Эпицентр Каменец-Подольский Металлург Запорожье Скорук Томаковка Кремень Кременчуг Полтава
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Источник Sport.ua
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