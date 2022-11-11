В пятницу, 11 ноября, состоится матч 12-го тура группы В Первой лиги Украины, в котором «Кремень» из Кременчуга примет «Полтаву». Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа В

13:00. Кремень – Полтава