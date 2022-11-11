Украина. Первая лига11 ноября 2022, 08:50 |
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Кремень – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 ноября в 13:00 видеотрансляцию матча 12-го тура Первой лиги
11 ноября 2022, 08:50 |
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В пятницу, 11 ноября, состоится матч 12-го тура группы В Первой лиги Украины, в котором «Кремень» из Кременчуга примет «Полтаву». Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по Киеву.
Турнирное положение в Первой лиге. Группа В
13:00. Кремень – Полтава
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