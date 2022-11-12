ФОТО. Ястремская анонсировала возвращение к работе
Даяна поделилась новым фото в своем Instagram
Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором анонсировала возвращение к тренировочному процессу:
«Жду понедельника, потому что пора возвращаться к работе», – подписала фото Даяна.
Отметим, что ранее украинка попала в больницу из-за камня в почке.
В последний раз Ястремская выходила на корт 18 октября на турнире во Франции. Тогда она проиграла в первом раунде Анне Конюх.
К сожалению, из-за проблем со здоровьем, Даяна не полетела со сборной Украины на матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против представительниц Японии.
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