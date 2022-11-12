ФОТО. Ястремская анонсировала возвращение к работе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором анонсировала возвращение к тренировочному процессу:

«Жду понедельника, потому что пора возвращаться к работе», – подписала фото Даяна.

Отметим, что ранее украинка попала в больницу из-за камня в почке.

В последний раз Ястремская выходила на корт 18 октября на турнире во Франции. Тогда она проиграла в первом раунде Анне Конюх.

К сожалению, из-за проблем со здоровьем, Даяна не полетела со сборной Украины на матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против представительниц Японии.