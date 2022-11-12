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WTA
12 ноября 2022, 01:15 | Обновлено 12 ноября 2022, 01:17
69
0

ФОТО. Ястремская анонсировала возвращение к работе

Даяна поделилась новым фото в своем Instagram

12 ноября 2022, 01:15 | Обновлено 12 ноября 2022, 01:17
69
0
ФОТО. Ястремская анонсировала возвращение к работе
Instagram. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором анонсировала возвращение к тренировочному процессу:

«Жду понедельника, потому что пора возвращаться к работе», – подписала фото Даяна.

Отметим, что ранее украинка попала в больницу из-за камня в почке.

В последний раз Ястремская выходила на корт 18 октября на турнире во Франции. Тогда она проиграла в первом раунде Анне Конюх.

К сожалению, из-за проблем со здоровьем, Даяна не полетела со сборной Украины на матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против представительниц Японии.

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Даяна Ястремская lifestyle фото
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