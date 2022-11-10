Япония – Украина. Выезд в Токио без права на ошибку

11 и 12 ноября в Токио состоится матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в котором сыграют женские сборные Японии и Украины по теннису.

Кто будет играть?

Изначально в составе сборной Украины числились четыре теннисистки, но у Даяны Ястремской случились неожиданные проблемы со здоровьем в виде камня в почках. Из-за этого ей пришлось отказаться от поездки в страну восходящего солнца.

Поэтому в столицу Японии отправились только Марта Костюк, Катарина Завацкая и Людмила Киченок. Замену Ястремской банально не успели найти, а договориться предварительно с некоторыми нашими теннисистками снова не получилось.

Состав сборной Украины:

Марта Костюк (№70 WTA, №46 WTA парный),

Катарина Завацкая (№339 WTA),

Людмила Киченок (№9 WTA парный).

Капитан: Михаил Филима

В октябре мы с большими надеждами ожидали официальной заявки на этот матч от японской стороны. На этот раз нам снова повезло, главная звезда японской команды Наоми Осака оказалась вне списка. Последний раз экс-первая ракетка мира сыграла за национальную команду в феврале 2021-го, проиграв одиночный матч испанке Саре Соррибес Тормо.

Отметим, что после поражения украинской команде в апреле 2021-го в Черноморске японки выбыли в зональные соревнования, где Осака также не выявила большого желания принимать участие. Но там японки уверенно разобрались с Индонезией, Новой Зеландией, Южной Кореей и Китаем. Больше всех постаралась Моюка Учидзима, которая выиграла все четыре одиночных матча в двух сетах. В этом противостоянии она будет первым номером своей команды, так как Мисаки Дои в этом году показывает довольно паршивые результаты (10 побед при 24 поражениях), что привело к снижению рейтинга. Если вначале года японка еще входила в топ-100, то сейчас рискует вылететь в третью сотню.

Особо стоит отметить сыгранную пару Эна Сибахара / Сюко Аояма, которая в прошлом сезоне была одной из лучших в мире. В текущем году девушки сыграли вместе только в Австралии и в матчах за сборную, уровень их результатов в дуэтах с другими исполнительницами заметно упал. Но решать судьбу матчевой встрече в противостоянии с таким дуэтом – не лучший вариант развития событий.

Состав сборной Японии:

Моюка Учидзима (№105 WTA, №124 WTA парный)

Мисаки Дои (№180 WTA, №86 WTA парный)

Эна Сибахара (№22 WTA парный)

Сюко Аояма (№23 WTA парный)

Саяка Исии (№880 WTA, №1295 WTA парный)

Капитан: Тосихиса Цутихаси

В какой форме украинки?

Пожалуй, нужно начать с Людмилы Киченок, которая провела лучший сезон в карьере. Люда в текущем году в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко поднялась на качественно новый уровень, завершив сезон на девятой строчке мирового рейтинга с двумя полуфиналами Grand Slam, полуфиналом Итогового турнира WTA, а также тремя титулами, один из которых был на крупных соревнованиях WTA 1000 в Цинциннати. На WTA Finals результат мог быть и немного лучше, но украинка травмировалась перед началом соревнований и не могла показать свой максимум. Хотелось бы верить, что к противостоянию с японками она подойдет в хорошей форме, если пятый парный матч будет нужен.

Марта Костюк в конце сезона не блистала, но и такого провала, как у Ястремской с 10 поражениями в 11 матчах, у нее не было. После US Open Марта сыграла четыре турнира, на которых смогла выиграть два матча. Но все поражения были от теннисисток, которые стояли выше в рейтинге. В составе Японии таких исполнительниц нет, хотя в этом турнире позиция в мировой классификации часто мало что значит. В личной жизни у Марты вроде бы все также стало хорошо, отсутствие проблем на этом фронте всегда помогает в профессиональной карьере.

Катарина Завацкая сыграла скомканный сезон, который начала только в апреле. В матче сборной против грозной команды США Катя выдала свой лучший матч в карьере, сенсационно переиграв в двух сетах Шелби Роджерс. После того уровня игры, который продемонстрировала украинка, казалось, что ее последующий взлет в рейтинге неминуем, но проблемы со здоровьем снова вставили палки в колеса. Не так давно Катарине даже пришлось играть на 25-тысячнике, где она дошла до финала.

Матчи между собой

Украина и Япония встречались в апреле прошлого года в Черноморске. Тогда еще главной проблемой был ковид, из-за которого провести встречу, которая изначально должна была состоятся в Японии, не получилось. Украинская сторона быстро подсуетилась и сумела организовать ивент в Черноморске на грунте. Япония привезла третий состав и была наказана со счетом 4:0, хотя некоторые победы и дались непросто.

За что борются команды?

Победитель этой встречи в следующем сезоне попадет в раунд Квалификации, через который можно пробиться в Финал года. Проигравшая команда – отправится покорять зональные турниры в Первой группе.

Расписание матчей

Первый день, 11 ноября

08:00 - Мисаки Дои – Марта Костюк

10:00* - Моюка Учидзима – Катарина Завацкая

Второй день, 12 ноября

06:00 - Моюка Учидзима – Марта Костюк

08:00* - Мисаки Дои – Катарина Завацкая

10:00* - Сюко Аояма / Ена Сибахара – Людмила Киченок / Марта Костюк

* - ориентировочное время

Прямая телетрансляция матчевой встречи Кубка Билли Джин Кинг Япония – Украина состоится на телеканале Спорт 1.

Прогноз

Марта Костюк в хорошем здравии и расположении духа сильнее и Дои, и Учидзимы. Тем более, оба ее матча буду начинать игровые дни, что нам явно на руку. Если наш лидер добудет две победы, то Катарине Завацкой вполне по силам выиграть одну из своих встреч. И хотя пара Костюк / Киченок выглядит очень перспективной, решать судьбу встречи против японского дуэта очень не хочется. Поэтому наш путь – победа в одиночных матчах. Конечно же, все может оказаться гораздо запутаннее. На чужой земле в Кубке Билли Джин Кинг играть на порядок сложнее, хотя в апреле в США наши девушки показали, что этот молодой состав способен даже на большее, чем от них ожидают.

Прогноз Sport.ua: Победа сборной Украины со счетом 3:1