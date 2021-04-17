16–17 апреля в Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club прошел матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Японии.
Украина одержала убедительную победу (4:0). Два матча выиграла лидер команды Элина Свитолина, одну победу одержала Марта Костюк. Сестры Надежда и Людмила Киченок в паре принесли четвертое командное очко.
ФОТО. Украина разгромила Японию. Как Свитолина в Черноморске сражалась
Фото: Владимир Клепач из Черноморска, Sport.ua
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Источник — Sport.ua
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