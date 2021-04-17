ФОТО. Украина разгромила Японию. Как Свитолина в Черноморске сражалась

Смотрите фотогалерею Sport.ua матча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

  • 17.04.2021 17:50
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ФОТО. Украина разгромила Японию. Как Свитолина в Черноморске сражалась
© Sport.ua

16–17 апреля в Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club прошел матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Японии.

Украина одержала убедительную победу (4:0). Два матча выиграла лидер команды Элина Свитолина, одну победу одержала Марта Костюк. Сестры Надежда и Людмила Киченок в паре принесли четвертое командное очко. 

ФОТО. Украина разгромила Японию. Как Свитолина в Черноморске сражалась

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Фото: Владимир Клепач из Черноморска, Sport.ua

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Источник — Sport.ua

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