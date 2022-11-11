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Чемпионат Англии
Ман Сити
12.11.2022 14:30 - : -
Брентфорд
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Англия
11 ноября 2022, 19:50 | Обновлено 11 ноября 2022, 19:56
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Манчестер Сити – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Один из лидеров против середняка – интриги нет?

11 ноября 2022, 19:50 | Обновлено 11 ноября 2022, 19:56
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Манчестер Сити – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 12 ноября, в Манчестере на поле арены «Этихад Стэдиум», вместимостью 53 400 зрителей, состоится матч 16-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» сыграет с «Брентфордом». Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Подопечные Пепа Гвардиолы в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимают 2 место. У них в активе 32 очка. Это на два пункта меньше, чем у единолично лидирующего «Арсенала». В 13 матчах «горожане» одержали 10 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение.

Единственное поражение в нынешней АПЛ «Манчестер Сити» потерпел 16 октября в матче с «Ливерпулем» – 0:1. После него «Сити» поочередно разобрался с «Брайтоном» (3:1 дома), «Лестером» (1:0 в гостях) и «Фулхэмом» (2:1). Обращает на себя внимание тот факт, что команда Гвардиолы в трех из четырех последних игр пропускала.

«Манчестер Сити» в нынешнем чемпионате Англии является лидером по успехам на своем поле. Он провел на «Этихаде» 7 матчей и одержал в них 7 побед с общим счетом 29:7. Отметим среднюю результативность «горожан» в родных стенах. Она составляет 4,1 гола за игру.

В предстоящем матче Гвардиола не сможет задействовать только Уокера. Но он не играет еще с начала октября и пропустил уже 10 матчей команды.

Брентфорд

Подопечные Томаса Франка в турнирной таблице АПЛ располагаются на 11 позиции, имея 16 пунктов. «Брентфорд» в 14 матчах добился 3 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения.

На сегодня команда идет на серии из четырех поединков без побед. В последний раз она побеждала 14 октября, обыграв дома «Брайтон» – 2:0. Затем последовали ничья 0:0 на своем поле с «Челси», поражение 0:4 в гостях у «Астон Виллы» и вновь ничьи 1:1 с «Вулверхэмптоном» (дома) и 2:2 в гостях с «Ноттингемом».

В настоящий момент у «пчел» в клубном лазарете находится почти половина стартового состава, а именно Айер, Гуд, Баптиста, Стракоша, Хики и Янссон. Под вопросом Янельт.

Ориентировочные составы

Манчестер Сити: Эдерсон – Стоунс, Диаш, Лапорт, Канселу, де Брейне, Родри, Гюндоган, Силва, Фоден, Холанд.

Брентфорд: Рая – Рерслев, Ми, Пиннок, Генри, Йенсен, Оньека, Дасилва, Мбемо, Льюис-Поттер, Тони.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.13 по линии Parimatch.

12 ноября, суббота

Манчестер Сити – Брентфорд
Манчестер. «Этихад Стэдиум». 14:30
ТБ-трансляція – Setanta Sports
Прогноз Sport.ua – 3:0
Parimatch
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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы Манчестер Сити Брентфорд Юрий Остроумов
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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