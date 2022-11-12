Англия12 ноября 2022, 18:28 | Обновлено 12 ноября 2022, 18:51
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Ман Сити - Брентфорд - 1:2. Сенсационная победа гостей. Видео голов и обзор
Второе поражение команды в сезоне АПЛ
12 ноября 2022, 18:28 | Обновлено 12 ноября 2022, 18:51
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«Манчестер Сити» в последнем матче перед паузой на ЧМ-2022 проиграл «Брентфорду» со счетом 1:2. На 90+8 минуте забил Иван Тони, который оформил дубль.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тони (Брентфорд).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тони (Брентфорд).
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