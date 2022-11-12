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Чемпионат Англии
Ман Сити
12.11.2022, FT 1 : 2
Брентфорд
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Англия
12 ноября 2022, 16:33 | Обновлено 12 ноября 2022, 16:34
2728
11

Манчестер Сити проиграл в матче АПЛ, пропустив на 98-й минуте

Команда Хосепа Гвардиолы не сумела уйти на перерыв в хорошем настроении

12 ноября 2022, 16:33 | Обновлено 12 ноября 2022, 16:34
2728
11
Манчестер Сити проиграл в матче АПЛ, пропустив на 98-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» в последнем матче до паузы на чемпионат мира принимал «Брентфорд». В напряженном поединке команда Хосепа Гвардиолы проиграла 1:2.

В конце встречи, на 8-й добавленной минуте, соперник организовал победный гол и оформил сенсацию. Для команды Гвардиолы это второе поражение в сезоне АПЛ.

«Сити» уходит на перерыв на 2-м месте с 32 очками.

В составе гостей отметим Егора Ярмолюка, который провел матч на лавке запасных. Украинец недавно дебютировал за основную команду в Кубке английской Лиги, но в АПЛ продолжает ждать шанса впервые выйти на поле.

Чемпионат Англии. 16-й тур

Манчестер Сити - Брентфорд 1:2
Голы: Фоден, 45 - Тони, 16, Тони, 90+8

Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунз, Аканджи, Ляпорт, Канселу (Альварес, 87), Родри, Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду, Фоден, Холанд

Брентфорд: Райа, Йоргенсен, Пиннок, Ми, Расмуссен, Онейка (Дасилва, 87), Янелт (Норгаард, 62), Йенсен, Хенри, Тони, Мбеумо (Висса, 74)

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Манчестер Сити Брентфорд Егор Ярмолюк чемпионат Англии по футболу
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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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GloryUkraine
От так, навіть Холанд не зміг повноцінно замінити Зінченка. Поки Зіна грав в МС, то майже
 все було у команди в ажурі, от як у Арсенала зараз 😁
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+4
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Spectra
Арсенал чемпион!!!
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+4
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anacreon
Це круто, що Ярмолюка стали вже допускати до лави запасних. Скоро буде і дебют. Чуваку 18 років, прийшов з клуба УПЛ, що не Динамо та Шахтар. Якась фантастика. Там здається що ще є час, аби він став самим молодим дебютантом клуба в АПЛ. Там є списки, хто самий молодий в кожному клубі.   Здається конкурент Ярмолюка дебютував в Брентфорді у 18 років і 8 місяців, чи щось таке, вже не пам'ятаю. Треба аби його випустили, поки "не постарішав", аби залишився в історію клубу як рекордсмен, про якого потім будуть згадувати у цих списках.
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+1
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anacreon
Який чудовий подарунок Арсеналу перед перервою. Холланд потрохи став здуватися. Ну, не здуватися, але якось забуксував трохи. То все залетало, а тепер якось не залітає.
Нема Зіни - нема паті.
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0
Viktor Tarator
ставочка зайшла,вболівав за брендфорд і якось відчував що в цьому матчі програє сіті
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-2
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OKs100
Даже лавка запасных в 18 лет в клубе АПЛ, который выигрывает Манчестер Сити, это очень круто. Если начнет стабильно играть, есть шанс что вырастет в топа, время для прогресса уйма.
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-2
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