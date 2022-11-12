Манчестер Сити проиграл в матче АПЛ, пропустив на 98-й минуте
Команда Хосепа Гвардиолы не сумела уйти на перерыв в хорошем настроении
«Манчестер Сити» в последнем матче до паузы на чемпионат мира принимал «Брентфорд». В напряженном поединке команда Хосепа Гвардиолы проиграла 1:2.
В конце встречи, на 8-й добавленной минуте, соперник организовал победный гол и оформил сенсацию. Для команды Гвардиолы это второе поражение в сезоне АПЛ.
«Сити» уходит на перерыв на 2-м месте с 32 очками.
В составе гостей отметим Егора Ярмолюка, который провел матч на лавке запасных. Украинец недавно дебютировал за основную команду в Кубке английской Лиги, но в АПЛ продолжает ждать шанса впервые выйти на поле.
Чемпионат Англии. 16-й тур
Манчестер Сити - Брентфорд 1:2
Голы: Фоден, 45 - Тони, 16, Тони, 90+8
Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунз, Аканджи, Ляпорт, Канселу (Альварес, 87), Родри, Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду, Фоден, Холанд
Брентфорд: Райа, Йоргенсен, Пиннок, Ми, Расмуссен, Онейка (Дасилва, 87), Янелт (Норгаард, 62), Йенсен, Хенри, Тони, Мбеумо (Висса, 74)
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