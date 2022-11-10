Эллас Верона

В предпоследнем матче 14-го тура Серии А «Ювентус» на выезде минимально обыграл «Верону». Для команды Массимилиано Аллегри это уже пятая подряд победа в чемпионате Италии.

«Верона» – «Ювентус» – 0:1

Гол: Кин 60

«Верона» – Монтипо, Чеккерини, Давидович (Гюнтер, 78), Хин, Дойг (Лазович, 65), Терраччано, Онгла, Сулемана (Велозу, 65), Джурич (Анри, 78), Лазанья, Каллон (Верди, 72).

«Ювентус» – Перин, Бонуччи, Данило, Бремер, Куадрадо (Алекс Сандро, 78), Костич, Рабьо, Локателли (Паредес, 63), Фаджоли (Миретти, 63), Милик, Кин (Ди Мария, 69).

Предупреждения: Бонуччи (6), Давидович (55), Джурич (57), Велозу (77), Алекс Сандро (81).

Удаление: Алекс Сандро (90+2).

Вчера «Интер» разгромил «Болонью» 6:1.