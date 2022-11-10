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Чемпионат Италии
Интер Милан
09.11.2022, FT 6 : 1
Болонья
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Италия
10 ноября 2022, 00:42 | Обновлено 10 ноября 2022, 01:08
31
0

Интер отгрузил 6 мячей в ворота Болоньи, победы одержали Торино и Фиалки

9 ноября состоялись матчи 14-го тура чемпионата Италии

10 ноября 2022, 00:42 | Обновлено 10 ноября 2022, 01:08
31
0
Интер отгрузил 6 мячей в ворота Болоньи, победы одержали Торино и Фиалки
ФК Интер

9 ноября состоялись матчи 14-го тура чемпионата Италии.

«Интер» на своем стадионе отгрузил 6 мячей в ворота «Болоньи» (6:1) и поднялся в топ-4, зону Лиги чемпионов.

В вечерних матчах также домашние победы одержали «Торино» и «Фиорентина».

Лидеры Серии A: Наполи (38), Милан (30), Лацио, Интер, Аталанта (по 27), Рома (26), Ювентус (25), Удинезе (24).

Серия А. 14-й тур, 9 ноября

Интер – Болонья – 6:1

Голы: Джеко, 26, Димарко, 36, 48, Мартинес, 42, Чалханоглу, 59 (пен), Госенс, 76 – Ликояннис, 22

Торино – Сампдория – 2:0

Голы: Радоньич, 29, Влашич, 59

Фиорентина – Салернитана – 2:1

Голы: Бонавентура, 15, Йович, 81 – Диа, 55.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Интер Милан Болонья Торино Сампдория Фиорентина Салернитана Эдин Джеко Федерико Димарко
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Источник Sport.ua
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