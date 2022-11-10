Интер отгрузил 6 мячей в ворота Болоньи, победы одержали Торино и Фиалки
9 ноября состоялись матчи 14-го тура чемпионата Италии
9 ноября состоялись матчи 14-го тура чемпионата Италии.
«Интер» на своем стадионе отгрузил 6 мячей в ворота «Болоньи» (6:1) и поднялся в топ-4, зону Лиги чемпионов.
В вечерних матчах также домашние победы одержали «Торино» и «Фиорентина».
Лидеры Серии A: Наполи (38), Милан (30), Лацио, Интер, Аталанта (по 27), Рома (26), Ювентус (25), Удинезе (24).
Серия А. 14-й тур, 9 ноября
Интер – Болонья – 6:1
Голы: Джеко, 26, Димарко, 36, 48, Мартинес, 42, Чалханоглу, 59 (пен), Госенс, 76 – Ликояннис, 22
Торино – Сампдория – 2:0
Голы: Радоньич, 29, Влашич, 59
Фиорентина – Салернитана – 2:1
Голы: Бонавентура, 15, Йович, 81 – Диа, 55.
Well, that was fun 😏#InterBologna 6-1 (FT) #ForzaInter pic.twitter.com/N4e5csfySF— Inter (@Inter_en) November 9, 2022
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