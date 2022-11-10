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  4. Михаил ФИЛИМА: «Без Ястремской у нас нет права на ошибки и травмы»
ITF
10 ноября 2022, 18:50 | Обновлено 10 ноября 2022, 18:56
148
1

Михаил ФИЛИМА: «Без Ястремской у нас нет права на ошибки и травмы»

Капитан сборной Украины – о предстоящей матчевой встрече с командой Японии

10 ноября 2022, 18:50 | Обновлено 10 ноября 2022, 18:56
148
1
Михаил ФИЛИМА: «Без Ястремской у нас нет права на ошибки и травмы»
Арата Ямаока TENNIS Club. Михаил Филима

Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима в комментарии Sport.ua поделился ожиданиями от матча Кубка Билли Джин Кинг против команды Японии.

– Когда девушки прибыли в Японию? Какая ситуация с травмой Люды Киченок?
– Первой приехала Катарина, а на следующий день Марта с Людмилой.

Травма у Люды есть, она сразу же попала к нашему физиотерапевту. Надеюсь, что в субботу она будет на 100% готова. Тренируется Киченок почти на максимум, но сейчас не нужно много времени проводить на корте, потому что это конец сезона. Девушки уже наигрались через год, сейчас нужно максимально эффективно тратить время.

– Насколько тяжела потеря Ястремской? Почему не удалось взять еще кого-нибудь?
– Это потеря, потому что каждая наша девушка вносит весомый вклад в общий результат. И нет разницы, играет ли она «живой» матч или нет. А в нашем случае и так было запланировано четыре игрока, а не пять. Сейчас – три, и вообще нет права на ошибки и травмы. Это риск, но, к сожалению, есть вещи, на которые мы не можем повлиять. У Ястремской серьезная болезнь, она в ожидании завершения лечения. А шансов оформить визу уже не было.

– Как вам результаты жеребьевки?
– Жеребьевка носит достаточно формальный характер, но я считаю, что для нас она удачная. Лично я хотел, чтобы Марта начинала этот матч, так и получилось. Все хорошо.

– Что можете сказать о составе команды соперниц, об отсутствии Наоми Осаки?
– Безусловно, отсутствие Осаки для нас – хорошие новости, но это читалось. Что касается других, то они будут играть гораздо более сильным составом, чем приезжали к нам в Черноморск.

На этой неделе Мисаки Дои и Моюка Учидзима поменялись местами в рейтинге WTA. Они примерно равны по своему уровню тенниса, мы уже смотрели их последние матчи. Есть план, как играть. Каждый матч будет сложным. Лично я не могу выделить фаворитов ни в первом поединке, ни во втором. Даже несмотря на то, что Катарина ниже в рейтинге, но ее уровень игры намного выше места в мировой классификации. К сожалению, в этом сезоне она сыграла очень мало турниров, поэтому есть надежда, что Катя сможет продемонстрировать свой уровень. В этом году в Эшвиле она показала, как может играть, когда во второй день сенсационно обыграла Шелби Роджерс. Повторюсь, что уровень игры Катарины достаточно высок, поэтому я надеюсь на два равных сложных матча в пятницу.

– Как было смотреть матч против команды США в роли зрителя?
– Нормально. Можно сказать, что на расстоянии смотреть легче, но я был на связи, на SMS с Олей Савчук. Присутствовал немного.

– У вас есть хорошие тренерские воспоминания о Токио. Придает ли это силы и уверенности?
– Придает. Потому что сейчас мы играем на том же центральном корте, где Элина Свитолина завоевала олимпийскую «бронзу». И Люда была на этой базе. Покрытие не изменилось, они ничего не меняли. Поэтому есть воспоминания и надежда, что Токио – немножко родная частица для Украины.

Но мы играем не дома. По прогнозам будут полные трибуны в субботу. В пятницу, возможно, нет, потому что рабочий день. Уверен, что будет интересно.

– Перед матчем Кубка Дэвиса был конфликт игроков с федерацией, удалось ли его разрешить?
– Мне трудно сказать о решении одной или другой стороны. Я лично звонил по телефону каждому нашему игроку, кого я хотел видеть. У некоторых были причины, почему, к сожалению, они сюда не приехали. Шансы собрать самый сильный состав были, но у кого-то травмы, у кого-то другие планы. Но это не касалось того конфликта, – сказал Филима.

Отметим, что матчевая встреча состоится 11-12 ноября в Токио.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 1
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Василий Гредюшкин
А  чому не хоче  грати  за  збірну   нинішня  перша ракетка  України???
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