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WTA
10 ноября 2022, 10:05 | Обновлено 10 ноября 2022, 14:17
760
1

Кубок Билли Джин Кинг. Состоялась жеребьевка матча Япония – Украина

Матч между Мартой Костюк и Мисаки Дои откроет противостояние

10 ноября 2022, 10:05 | Обновлено 10 ноября 2022, 14:17
760
1
Кубок Билли Джин Кинг. Состоялась жеребьевка матча Япония – Украина
ФТУ

Состоялась жеребьевка матча плей-офф Кубка Били Джин Кинг между сборными Японии и Украины.

Противостояние начнется встречей между Мартой Костюк и Мисаки Дои. Далее на корт должны выйти Катарина Завацкая и Моюка Учидзима.

В субботу Костюк сыграет против Учидзимы, Завацкая будет бороться с Дои.

На парный разряд от Украины заявлены Костюк и Людмила Киченок, а от Японии – Сюко Аояма и Ена Сибахара.

Отметим, что противостояние между сборными начнется уже завтра, 11 ноября.

Ранее Марта Костюк, Людмила Киченок и Катарина Завацкая прогулялись по улицам Токио.

ФОТО: Арата Ямаока TENNIS Club

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Кубок Билли Джин Кинг Марта Костюк Катарина Завацкая Людмила Киченок женская сборная Украины по теннису женская сборная Японии по теннису Мисаки Дои Моюка Учидзима Сюко Аояма Ена Сибахара
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Источник Федерация тенниса Украины
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Комментарии 1
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Sashamar
В парі у японок перевага. Аояма/Шибахара вже сезон не виступають разом, а нарізно знизили результати, тим не менш стара любов не іржавіє. Тобто потрібно вигравати обидві одиночні, що цілком можливо.
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