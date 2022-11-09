ФОТО. Все в сборе. Костюк, Завацкая и Киченок прогулялись улицами Токио

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась фотографиями с Токио, куда прилетела в составе сборной Украины.

Отметим, что женская национальная команда 11-12 ноября проведет выездной матч Кубка Билли Джин Кинг против команды Японии.

Кроме Костюк, за сборную Украины сыграют Катарина Завацкая и Людмила Киченок.

Марта Костюк будет первым номером сборной и сыграет как в одиночном разряде, так и в парном.

В прошлом году Украина обыграла Японию в Черноморске.