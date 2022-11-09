WTA09 ноября 2022, 19:12 | Обновлено 09 ноября 2022, 19:45
542
1
ФОТО. Все в сборе. Костюк, Завацкая и Киченок прогулялись улицами Токио
Сборная Украины готова к встрече с Японией
09 ноября 2022, 19:12 | Обновлено 09 ноября 2022, 19:45
542
1
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась фотографиями с Токио, куда прилетела в составе сборной Украины.
Отметим, что женская национальная команда 11-12 ноября проведет выездной матч Кубка Билли Джин Кинг против команды Японии.
Кроме Костюк, за сборную Украины сыграют Катарина Завацкая и Людмила Киченок.
Марта Костюк будет первым номером сборной и сыграет как в одиночном разряде, так и в парном.
В прошлом году Украина обыграла Японию в Черноморске.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 09 ноября 2022, 10:21 1
Невероятный сезон от Иги
Футбол | 08 ноября 2022, 22:11 0
Опытный тренер был доволен работой грузинского хавбека
Футбол | 09.11.2022, 10:00
Футбол | 09.11.2022, 17:06
Бокс | 08.11.2022, 22:51
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Удачи девочкам! Японию надо проходит
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.11.2022, 14:53 1
08.11.2022, 17:37
07.11.2022, 16:22
07.11.2022, 19:17 10
08.11.2022, 00:05 3
07.11.2022, 22:09 7
08.11.2022, 17:06 4
07.11.2022, 16:05 1