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WTA
09 ноября 2022, 19:12 | Обновлено 09 ноября 2022, 19:45
542
1

ФОТО. Все в сборе. Костюк, Завацкая и Киченок прогулялись улицами Токио

Сборная Украины готова к встрече с Японией

09 ноября 2022, 19:12 | Обновлено 09 ноября 2022, 19:45
542
1
ФОТО. Все в сборе. Костюк, Завацкая и Киченок прогулялись улицами Токио
Инстаграм Марты Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась фотографиями с Токио, куда прилетела в составе сборной Украины.

Отметим, что женская национальная команда 11-12 ноября проведет выездной матч Кубка Билли Джин Кинг против команды Японии.

Кроме Костюк, за сборную Украины сыграют Катарина Завацкая и Людмила Киченок.

Марта Костюк будет первым номером сборной и сыграет как в одиночном разряде, так и в парном.

В прошлом году Украина обыграла Японию в Черноморске.

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Людмила Киченок женская сборная Украины по теннису Катарина Завацкая Марта Костюк Япония - Украина Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Японии по теннису
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Удачи девочкам! Японию надо проходит
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