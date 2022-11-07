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  4. ФОТО. Завацкая провела первую тренировку перед матчем Кубка Билли Джин Кинг
WTA
07 ноября 2022, 17:38 |
66
0

ФОТО. Завацкая провела первую тренировку перед матчем Кубка Билли Джин Кинг

Украинская теннисистка уже работает в Японии

07 ноября 2022, 17:38 |
66
0
ФОТО. Завацкая провела первую тренировку перед матчем Кубка Билли Джин Кинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

11-12 ноября в Токио женская сборная Украины по теннису проведет выездной матч Кубка Билли Джин Кинг против команды Японии.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая уже прилетела в Токио и тренируется на корте, на котором будет проходить матч против Японии.

Еще вчера Завацкая тренировалась во французском Лионе.

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