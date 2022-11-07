WTA07 ноября 2022, 17:38 |
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ФОТО. Завацкая провела первую тренировку перед матчем Кубка Билли Джин Кинг
Украинская теннисистка уже работает в Японии
07 ноября 2022, 17:38 |
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11-12 ноября в Токио женская сборная Украины по теннису проведет выездной матч Кубка Билли Джин Кинг против команды Японии.
Украинская теннисистка Катарина Завацкая уже прилетела в Токио и тренируется на корте, на котором будет проходить матч против Японии.
Еще вчера Завацкая тренировалась во французском Лионе.
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