ФОТО. Завацкая провела первую тренировку перед матчем Кубка Билли Джин Кинг

11-12 ноября в Токио женская сборная Украины по теннису проведет выездной матч Кубка Билли Джин Кинг против команды Японии.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая уже прилетела в Токио и тренируется на корте, на котором будет проходить матч против Японии.

Еще вчера Завацкая тренировалась во французском Лионе.