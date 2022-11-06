Другие новости06 ноября 2022, 12:30 |
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ВИДЕО. Завацкая активно готовится во Франции к матчу против сборной Японии
Украинка продолжает тренироваться
06 ноября 2022, 12:30 |
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 311) активно тренируется перед матчем Кубка Билли Джин Кинг за сборную Украины против сборной Японии.
Видео тренировки были опубликованы на официальной странице теннисной академии «All In Tennis Academy», которая расположена в Лионе (Франция).
Отметим, что матч Украина – Япония состоится 11-12 ноября в Токио.
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