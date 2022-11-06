Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Завацкая активно готовится во Франции к матчу против сборной Японии
Другие новости
06 ноября 2022, 12:30 |
70
0

ВИДЕО. Завацкая активно готовится во Франции к матчу против сборной Японии

Украинка продолжает тренироваться

06 ноября 2022, 12:30 |
70
0
ВИДЕО. Завацкая активно готовится во Франции к матчу против сборной Японии
Instagram. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 311) активно тренируется перед матчем Кубка Билли Джин Кинг за сборную Украины против сборной Японии.

Видео тренировки были опубликованы на официальной странице теннисной академии «All In Tennis Academy», которая расположена в Лионе (Франция).

Отметим, что матч Украина – Япония состоится 11-12 ноября в Токио.

По теме:
ВИДЕО. Как Гвардиола заткнул Ибрагимовича
Бэйл на 128-й минуте спас Лос-Анджелес и помог впервые стать чемпионом МЛС
Дед забыл выпить таблетки. лукашенко заявил, что Зеленский был ему как сын
Кубок Билли Джин Кинг Катарина Завацкая видео тренировка женская сборная Украины по теннису Украина - Япония
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Последние слезы. Барселона трогательно попрощалась с Пике
Футбол | 06 ноября 2022, 00:24 4
ФОТО. Последние слезы. Барселона трогательно попрощалась с Пике
ФОТО. Последние слезы. Барселона трогательно попрощалась с Пике

Жерар завершил блистательную карьеру в 35 лет

34-летний украинский теннисист выиграл 37-й трофей в карьере
Теннис | 06 ноября 2022, 08:26 0
34-летний украинский теннисист выиграл 37-й трофей в карьере
34-летний украинский теннисист выиграл 37-й трофей в карьере

Владимир Ужиловский стал триумфатором парного турнира в Греции

ФОТО. Фанаты немецких клубов призвали бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре
Футбол | 05.11.2022, 21:24
ФОТО. Фанаты немецких клубов призвали бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре
ФОТО. Фанаты немецких клубов призвали бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре
Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит
Футбол | 06.11.2022, 10:20
Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит
Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит
Суперкамбэк в Киеве. Заря вырвала победу у Металлиста
Футбол | 05.11.2022, 14:56
Суперкамбэк в Киеве. Заря вырвала победу у Металлиста
Суперкамбэк в Киеве. Заря вырвала победу у Металлиста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Во время матча Шахтер – Лейпциг стюарды сняли на трибуне красно-черный флаг
Во время матча Шахтер – Лейпциг стюарды сняли на трибуне красно-черный флаг
04.11.2022, 12:05 5
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
05.11.2022, 10:40 2
Теннис
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
04.11.2022, 17:26 7
Футбол
Они не уходят. Россияне заманивают ВСУ в ловушку на Херсонщине
Они не уходят. Россияне заманивают ВСУ в ловушку на Херсонщине
05.11.2022, 18:05 1
Война
Невероятно! Володько выиграла 3 матча за день и вышла в полуфинал
Невероятно! Володько выиграла 3 матча за день и вышла в полуфинал
05.11.2022, 01:49 2
Теннис
«Fuck war! Fuck putin!» Футболистка сборной россии выступила против войны
«Fuck war! Fuck putin!» Футболистка сборной россии выступила против войны
05.11.2022, 04:39 6
Футбол
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на завершение карьеры Пике
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на завершение карьеры Пике
04.11.2022, 19:08
Футбол
Источник: Луческу и Динамо в декабре финально договорятся
Источник: Луческу и Динамо в декабре финально договорятся
04.11.2022, 14:10 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности