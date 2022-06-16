Украинки узнали соперниц в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

16 июня в Лондоне состоялась жеребьевка матчей плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в котором примет участие и сборная Украины.

Наши девушки снова сразятся против команды Японии. На этот раз на выезде.

Раунд плей-офф запланирован на 11-12 ноября этого года. Победители попадут в раунд Квалификации. Проигравшие будут соревноваться в своих региональных турнирах группы I в следующем году.

Сборные Украины и Японии встречались 16-17 апреля прошлого года в Черноморске на аналогичной стадии соревнований. Тогда японки не привезли своих лидеров и были разгромлены со счетом 4:0 на грунте.