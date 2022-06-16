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  4. Украинки узнали соперниц в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
ITF
16 июня 2022, 16:06 | Обновлено 16 июня 2022, 16:18
246
2

Украинки узнали соперниц в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

Встреча состоится 11-12 ноября

16 июня 2022, 16:06 | Обновлено 16 июня 2022, 16:18
246
2
Украинки узнали соперниц в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
Getty Images/Global Images Ukraine

16 июня в Лондоне состоялась жеребьевка матчей плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в котором примет участие и сборная Украины. 

Наши девушки снова сразятся против команды Японии. На этот раз на выезде.

Раунд плей-офф запланирован на 11-12 ноября этого года. Победители попадут в раунд Квалификации. Проигравшие будут соревноваться в своих региональных турнирах группы I в следующем году.

Сборные Украины и Японии встречались 16-17 апреля прошлого года в Черноморске на аналогичной стадии соревнований. Тогда японки не привезли своих лидеров и были разгромлены со счетом 4:0 на грунте.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Stanislav Matusevych
Як завжди, багато що буде залежати від складів команд. Але вдома Осака може і зіграти, причому на повну, тоді буде важко.
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Andrey_1992
ну впринципі можна і поборотися, шанси 50/50
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0
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