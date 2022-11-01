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  4. Их осталось трое. Ястремская не сможет сыграть за сборную против Японии
ITF
01 ноября 2022, 17:22 |
545
4

Их осталось трое. Ястремская не сможет сыграть за сборную против Японии

Болезнь Даяны оказалась серьезной

01 ноября 2022, 17:22 |
545
4
Их осталось трое. Ястремская не сможет сыграть за сборную против Японии
ФТУ. Даяна Ястремская

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская не сможет поучаствовать в матче Кубка Билли Джин Кинг.

Причиной стала неожиданная острая болезнь (камень в почке - ред.), о которой теннисистка сообщала в социальных сетях неделю назад.

Федерация тенниса Украины сообщает, что времени на полноценную замену уже нет, поэтому нашу страну в этом матче будут представлять три игрока: Марта Костюк, Катарина Завацкая и Людмила Киченок.

Матч Япония – Украина состоится 11-12 ноября в Токио.

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Людмила Киченок женская сборная Украины по теннису Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Япония - Украина Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Японии по теннису
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Комментарии 4
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Stanislav Matusevych
От і побачимо, чи зможе Марта у кризовій ситуації виявити лідерські якості. Дуже хороший тест щодо її майбутнього.
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+2
Spectra
Думаю нынешняя Даяна ни чем не сильнее Кати, может даже и слабее. Так что шансы 50 на 50.
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0
aleks8-48
Почему нельзя рассчитывать на Байндл и Калинину?
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0
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