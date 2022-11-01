Их осталось трое. Ястремская не сможет сыграть за сборную против Японии

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская не сможет поучаствовать в матче Кубка Билли Джин Кинг.

Причиной стала неожиданная острая болезнь (камень в почке - ред.), о которой теннисистка сообщала в социальных сетях неделю назад.

Федерация тенниса Украины сообщает, что времени на полноценную замену уже нет, поэтому нашу страну в этом матче будут представлять три игрока: Марта Костюк, Катарина Завацкая и Людмила Киченок.

Матч Япония – Украина состоится 11-12 ноября в Токио.