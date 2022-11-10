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  4. Юрген КЛОПП: «Перемены на тех, кто здесь, не повлияют»
Англия
10 ноября 2022, 10:18 | Обновлено 10 ноября 2022, 10:20
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Юрген КЛОПП: «Перемены на тех, кто здесь, не повлияют»

Наставник «Ливерпуля» – о продаже клуба

10 ноября 2022, 10:18 | Обновлено 10 ноября 2022, 10:20
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Юрген КЛОПП: «Перемены на тех, кто здесь, не повлияют»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящей смене собственника мерсисайдского клуба. Немец признался, что его данный вопрос не сильно касается, ведь он сохраняет верность цветам «Ливерпуля».

«Судя по тому, что я прочитал, они [владельцы] ищут инвестиции. Хорошая идея, мне это нравится. Но это никоим образом не отвлекало от подготовки [к матчу]. Игроки меня ни о чем не спрашивали, для меня это [продажа клуба] ничего не значит.

У меня отличные отношения с FSG (американская компания, которая владеет «Ливерпулем». – прим. Sport.ua). Мне нравится, как они работают, но если перемены действительно наступят, я все равно предан клубу – на тех, кто здесь, это не повлияет», - заявил Клопп.

Ранее, как известно, сообщалось, что во главе «Ливерпуля» Юргена Клоппа может сменить другой немецкий специалист Томас Тухель.

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Источник BBC
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