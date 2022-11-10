Юрген КЛОПП: «Перемены на тех, кто здесь, не повлияют»
Наставник «Ливерпуля» – о продаже клуба
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящей смене собственника мерсисайдского клуба. Немец признался, что его данный вопрос не сильно касается, ведь он сохраняет верность цветам «Ливерпуля».
«Судя по тому, что я прочитал, они [владельцы] ищут инвестиции. Хорошая идея, мне это нравится. Но это никоим образом не отвлекало от подготовки [к матчу]. Игроки меня ни о чем не спрашивали, для меня это [продажа клуба] ничего не значит.
У меня отличные отношения с FSG (американская компания, которая владеет «Ливерпулем». – прим. Sport.ua). Мне нравится, как они работают, но если перемены действительно наступят, я все равно предан клубу – на тех, кто здесь, это не повлияет», - заявил Клопп.
Ранее, как известно, сообщалось, что во главе «Ливерпуля» Юргена Клоппа может сменить другой немецкий специалист Томас Тухель.
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