Другие новости08 ноября 2022, 18:46 | Обновлено 08 ноября 2022, 19:02
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Дети Жерара Пике и Шакиры будут жить с матерью после развода
Летом звездная пара рассталась
08 ноября 2022, 18:46 | Обновлено 08 ноября 2022, 19:02
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике и известная певица Шакира, которые расстались в начале лета, договорились по поводу места жительства их общий детей после развода.
Оба ребенка будут жить в Майами с Шакирой. Пике сможет посещать их настолько часто, насколько захочет. Расходы на содержание детей Пике и Шакира распределят поровну. У пары двое сыновей, которым 11 и 9 лет соответственно.
На прошлой неделе Пике принял решение завершить карьеру.
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