Дети Жерара Пике и Шакиры будут жить с матерью после развода

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и известная певица Шакира, которые расстались в начале лета, договорились по поводу места жительства их общий детей после развода.

Оба ребенка будут жить в Майами с Шакирой. Пике сможет посещать их настолько часто, насколько захочет. Расходы на содержание детей Пике и Шакира распределят поровну. У пары двое сыновей, которым 11 и 9 лет соответственно.

На прошлой неделе Пике принял решение завершить карьеру.