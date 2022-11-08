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08 ноября 2022, 18:46 | Обновлено 08 ноября 2022, 19:02
592
0

Дети Жерара Пике и Шакиры будут жить с матерью после развода

Летом звездная пара рассталась

08 ноября 2022, 18:46 | Обновлено 08 ноября 2022, 19:02
592
0
Дети Жерара Пике и Шакиры будут жить с матерью после развода
Getty Images/Global Images Ukraine. Шакира и Жерар Пике

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и известная певица Шакира, которые расстались в начале лета, договорились по поводу места жительства их общий детей после развода.

Оба ребенка будут жить в Майами с Шакирой. Пике сможет посещать их настолько часто, насколько захочет. Расходы на содержание детей Пике и Шакира распределят поровну. У пары двое сыновей, которым 11 и 9 лет соответственно.

На прошлой неделе Пике принял решение завершить карьеру.

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Жерар Пике Шакира lifestyle
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Источник El Pais
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