Конспирология и сухой анализ. 5 теорий о том, почему Пике завершил карьеру

3 ноября испанский футбол потрясла новость о завершении профессиональной карьеры футболиста центральным защитником «Барселоны» Жераром Пике. Легендарный футболист, на счету которого 102 матча в составе национальной сборной Испании, победы на чемпионате мира-2010 и чемпионате Европы-2012, 8 чемпионств в Ла Лиге с «блаугранас» и 1 победа в АПЛ с «Манчестер Юнайтед», а также 4 триумфа в Лиге чемпионов (три – с «Барселоной» и один – с МЮ), решил остановиться в 35 лет, несмотря на то, что его контракт с каталонцами был рассчитан до лета 2024 года.

Обычно футболисты такого калибра предпочитают объявлять о завершении карьеры в концовке сезона. Это позволяет им в полной мере насладиться вниманием со стороны СМИ и болельщиков, а также как следует подготовить атмосферу прощального матча. В ситуации с Пике действовать пришлось очень быстро – на свою заключительную в карьере игру Жерар вышел уже спустя два дня после оглашения о решении повесить бутсы на гвоздь.

Никаких серьезных проблем со здоровьем у Пике в последнее время не было. Наоборот, летом он, казалось бы, окончательно оправился от проблем с приводящей мышцей, и был готов помогать «Барселоне» в достижении целей, но в начале ноября вдруг решил «завязать».

Каковы причины столь стремительного завершения футбольной карьеры со стороны Пике? Их знает только сам Жерар и, вероятно, его ближайшее окружение, но футболист предпочел ничего глобально не объяснять. Версий же существует немало, а с наиболее вероятными из них мы прямо сейчас и попытаемся разобраться…

1. Решил помочь «Барселоне»

Не секрет, что в последние годы великая «Барселона» переживает крайне непростые времена из-за существенных финансовых проблем, к возникновению которых привели многочисленные ошибки предыдущего менеджмента клуба. В частности, экономические неурядицы вынудили «блаугранас» летом 2021 года расстаться со своими культовым футболистом Лионелем Месси, ведь продление контракта с аргентинцем оказалось попросту невозможным, и тот принял решение перебраться в «Пари Сен-Жермен».

Но даже активная работа над разгрузкой зарплатной ведомости не помогла «Барселоне» окончательно избавиться от проблем к началу сезона-2022/23. Неудивительно, что уже в сентябре в прессу попала информация о готовности каталонцев в январе 2023 года рассмотреть возможность продажи целого ряда игроков первой команды. Назывались и весьма конкретные фамилии этих «счастливчиков» - Жерар Пике, Жорди Альба, Френки де Йонг, Мемфис Депай.

В итоге ветеран Пике решил не дожидаться радикальных решений со стороны руководства клуба и, возможно, сыграл на опережение. По оценкам аналитиков, благодаря тому, что Жерар прямо сейчас завершил карьеру, «Барселона» сможет сэкономить порядка 40 миллионов евро, которые причитались центрбеку по контракту с клубом. Теперь же договор будет расторгнут по взаимному согласию без компенсации от любой из сторон.

2. Не выдержал конкуренции и обиделся на боссов

Вторая версия в какой-то степени противоречит первой, хотя вполне может быть с ней связана. Дело в том, что минувшим летом «Барселона» подписала сразу двух футболистов хорошего уровня на позицию центрального защитника – у «Севильи» за 50 миллионов евро был куплен 23-летний француз Жюль Кунде, а из «Челси» на правах свободного агента перешел 26-летний датчанин Андреас Кристенсен.

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Несмотря на качественное усиление позиции центрбека, руководство «Барселоны», как писали в СМИ, дало Жерару Пике устные гарантии сохранения места в основе. Однако к началу ноября ситуация развернулась таким образом, что 35-летний ветеран оказался лишь пятым выбором для тренерского штаба после Эрика Гарсии, Рональда Араухо, Жюля Кунде и Андреаса Кристенсена. В частности, в Ла Лиге Пике до объявления о выходе на футбольную пенсию сыграл только 5 матчей из 12, а в Лиге чемпионов – 4 из 6. Возможно, сыграл бы еще и меньше, если б не проблемы со здоровьем у конкурентов.

Для игрока, который привык быть безоговорочно ключевым в команде, такая ситуация наверняка выглядела неприемлемой. В итоге, по догадкам некоторых аналитиков, Пике принял единственно правильное для сохранения собственного имиджа решение – завершить карьеру немедленно. Тем самым Жерар удивил даже президента клуба Жоана Лапорту, который раздумывал над вероятной продажей ветерана в январе, но и подумать не мог, что тот вдруг решит «самоустраниться». Сам же Пике, по слухам, остался крайне недоволен невыполненными обещаниями со стороны боссов во главе с Лапортой, а также постоянной критикой в свой адрес со стороны журналистов, которая не покидала страницы ключевых изданий в последнее время.

3. Разочаровался в спортивных результатах

Еще одна версия, в какой-то степени объясняющая решение Пике завершить карьеру прямо сейчас, зиждется на недавнем провале «Барселоны» в групповой стадии Лиги чемпионов. Каталонцы, в частности, не смогли выйти в плей-офф самого престижного клубного турнира европейского континента, пропустив в группе вперед не только феноменальную «Баварию» (6 побед в 6 матчах при разнице мячей 18:2), но и миланский «Интер», в противостоянии с которым каталонский гранд сумел набрать лишь одно очко (0:1, 3:3).

После того, как стало понятно, что «Барселона» не сыграет весной в Лиге чемпионов, Пике якобы окончательно разочаровался в спортивных результатах команды и осознал, что в этом сезоне «блаугранас» вряд ли смогут разжиться топовыми трофеями. И если в качестве самостоятельного и единственного этот фактор в плане решения завершить карьеру для Пике вряд ли стоит рассматривать, то вот в совокупности с другими он выглядит очень даже вероятным и логичным…

4. Решил сфокусироваться на детях

В начале июня Испанию уже потрясла новость, напрямую связанная с Жераром Пике. Тогда центрбек и его супруга известная колумбийская певица Шакира внезапно заявили о разводе. Поговаривали, что причиной послужили частые загулы со стороны испанского футболиста, но публично Шакира не стала фокусировать не этом внимание, дав понять, что такое решение она приняла совместно с Пике «ради благополучия детей», которые являются для бывших супругов «главным приоритетом».

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Впрочем, разойтись по-хорошему Пике и Шакире не удалось. Очень скоро стало известно, что футболист «Барселоны» не собирается отпускать своих двух сыновей Милана (9 лет) и Сашу (6 лет) для совместного проживания с их матерью, поскольку Шакира после развода решила окончательно переехать на постоянное место жительство в Майами. Несмотря на то, что колумбийка предложила Жерару возможность часто видеться с детьми, тот посчитал, что смена в столь юном возрасте окружающей среды, знакомой им с рождения, может пагубно сказаться на психике Милана и Саши. Пике заявил, что дети должны остаться с ним в Барселоне, на что не пошла уже Шакира. В итоге стороны наняли адвокатов, и продолжили выяснение отношений через них.

В СМИ сообщалось, что пока продолжаются разбирательства, Пике и Шакира видятся с детьми по «гибкому графику» - какое-то время с сыновьями занимается отец, после чего они переезжают жить к матери, после чего «история» повторяется. С учетом того, что ситуация де-факто зашла в тупик, а адвокаты не советуют ни Пике, ни Шакире входить в продолжительные судебные тяжбы, нынешнее решение Жерара завершить карьеру футболиста, вследствие чего он получит больше свободного времени, возможно, как-то позволит испанцу решить личные житейские вопросы и сфокусироваться на детях.

5. Стал заложником принятия нового закона о спорте

Пожалуй, наиболее правдоподобной версией о том, почему Жерар Пике решил столь внезапно завершить карьеру футболиста, является та, которая связана с юридическими аспектами. Дело в том, что недавно в Испании был принят новый закон о спорте, в который была включена статья, названная в прессе «пунктом анти-Пике». Согласно нововведениям, действующему спортсмену в Испании запрещается иметь коммерческие отношения с федерациями тех видов спорта, которыми он занимается.

Известно, что на протяжении последних лет Жерар Пике наряду с выступлениями в футболе выстраивал успешную карьеру предпринимателя. В частности, в 2015 году он помог «Барселоне» заключить крупное спонсорское соглашение с японским интернет-магазином Rakuten. Тогдашний президент «блаугранас» Жозеп Бартомеу рассказывал СМИ, что Пике лично летал в Японию, где встречался с президентом Rakuten Хироси Микитани, после чего тот принял босса каталонского клуба и официально оформил все бумаги, необходимые для начала сотрудничества.

Также в Испании ни для кого не секрет, что Пике связывают теплые дружеские отношения с нынешним президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом. В апреле нынешнего года издание El Confidencial выпустило материал, в котором утверждалось, что компания Пике Kosmos помогла RFEF заключить 6-летний контракт на проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. За это организаторам будет перепадать по 40 миллионов евро за каждый сыгранный турнир, а Kosmos разово получила в качестве вознаграждения за свои услуги 6 миллионов евро, а еще по 4 миллиона будет получать после каждого проведенного на территории Саудовской Аравии розыгрыша Суперкубка Испании.

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Рубиалес

Официально Рубиалес и RFEF всячески пытались опровергнуть эту информацию, а Пике признал, что его компания получила всего 4 миллиона евро (10% от суммы, полагающейся RFEF), но не от испанской федерации, с которой у нее якобы нет контрактов и деловых отношений, а непосредственно от правительства Саудовской Аравии.

«Все, что мы сделали – это полностью законно. Я не прячусь в тень, потому что мне нечего скрывать. Более того, я не скрываюсь, а горжусь тем, что мы сделали в Kosmos», - заявлял Пике.

Однако после принятия нового закона о спорте и прямого ужесточения требований, Пике и его компания уже не могли заявлять о полной законности своего вероятного сотрудничества с испанскими футбольными институциями. Если бы следствие в будущем установило, что экс-защитник «Барселоны» действительно получал выгоду от работы с RFEF и продолжал играть в футбол, то ему бы грозили крупные неприятности. Пока нечто подобное не произошло, Пике, вероятно, решил расставить все акценты в карьере, завершив выступления на футбольных полях и сосредоточившись на предпринимательской активности.