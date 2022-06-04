Шакира объявила о расставании с Жераром Пике
Звездная пара распалась
В последние дни в испанских СМИ активно ходили слухи о расставании защитника «Барселоны» Жерара Пике с известной колумбийской певицей Шакирой. Причиной расставания называли измены футболиста.
Теперь же Шакира подтвердила расставание с Пике:
«С сожалением подтверждаем, что мы расходимся. Ради благополучия наших детей, которые являются для нас главным приоритетом, мы просим уважать нашу частную жизнь. Спасибо за понимание».
Пике и Шакира были в отношениях с 2011 года, у них двое сыновей: 9-летний Милан и 6-летний Саша. При этом официально пара не состояла в браке.
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