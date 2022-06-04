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  4. Шакира объявила о расставании с Жераром Пике
Испания
04 июня 2022, 14:21 |
2323
2

Шакира объявила о расставании с Жераром Пике

Звездная пара распалась

04 июня 2022, 14:21 |
2323
2
Шакира объявила о расставании с Жераром Пике
Getty Images/Global Images Ukraine

В последние дни в испанских СМИ активно ходили слухи о расставании защитника «Барселоны» Жерара Пике с известной колумбийской певицей Шакирой. Причиной расставания называли измены футболиста.

Теперь же Шакира подтвердила расставание с Пике:

«С сожалением подтверждаем, что мы расходимся. Ради благополучия наших детей, которые являются для нас главным приоритетом, мы просим уважать нашу частную жизнь. Спасибо за понимание».

Пике и Шакира были в отношениях с 2011 года, у них двое сыновей: 9-летний Милан и 6-летний Саша. При этом официально пара не состояла в браке.

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Источник EFE
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Trollface
Жерару было мало. 
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marko2020
До черги, хлопці, Шакіра моя😘
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