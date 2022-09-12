Даже Пике и Альбу. Барселона зимой хочет продать еще 4-5 игроков
У клуба остаются финансовые проблемы
По информации испанских СМИ, зимой «Барселона» намерена продолжить разгружать платежную ведомость, чтобы улучшить финансовое положение.
Для этого клуб готов продать даже многолетних лидеров команды - защитников Жерара Пике и Жорди Альбу.
Кроме того, каталонцы надеются, что зимой удастся избавиться от Френки де Йонга и Мемфиса Депая, которых активно пытались продать летом, но договориться о трансферах не удалось.
Из-за финансовых проблем клуб едва сумел заявить новичков на сезон, поэтому зимой будет делать все для ухода высокооплачиваемых футболистов.
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