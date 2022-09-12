Даже Пике и Альбу. Барселона зимой хочет продать еще 4-5 игроков

По информации испанских СМИ, зимой «Барселона» намерена продолжить разгружать платежную ведомость, чтобы улучшить финансовое положение.

Для этого клуб готов продать даже многолетних лидеров команды - защитников Жерара Пике и Жорди Альбу.

Кроме того, каталонцы надеются, что зимой удастся избавиться от Френки де Йонга и Мемфиса Депая, которых активно пытались продать летом, но договориться о трансферах не удалось.

Из-за финансовых проблем клуб едва сумел заявить новичков на сезон, поэтому зимой будет делать все для ухода высокооплачиваемых футболистов.

Команда начала сезон Ла Лиги с 4 побед и 1 ничьей.