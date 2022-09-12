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  4. Даже Пике и Альбу. Барселона зимой хочет продать еще 4-5 игроков
Испания
12 сентября 2022, 12:47 |
204
0

Даже Пике и Альбу. Барселона зимой хочет продать еще 4-5 игроков

У клуба остаются финансовые проблемы

12 сентября 2022, 12:47 |
204
0
Даже Пике и Альбу. Барселона зимой хочет продать еще 4-5 игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

По информации испанских СМИ, зимой «Барселона» намерена продолжить разгружать платежную ведомость, чтобы улучшить финансовое положение.

Для этого клуб готов продать даже многолетних лидеров команды - защитников Жерара Пике и Жорди Альбу.

Кроме того, каталонцы надеются, что зимой удастся избавиться от Френки де Йонга и Мемфиса Депая, которых активно пытались продать летом, но договориться о трансферах не удалось.

Из-за финансовых проблем клуб едва сумел заявить новичков на сезон, поэтому зимой будет делать все для ухода высокооплачиваемых футболистов.

Команда начала сезон Ла Лиги с 4 побед и 1 ничьей.

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Барселона Жерар Пике Жорди Альба Мемфис Депай Френки Де Йонг
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Источник Sport.es
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