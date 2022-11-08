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Кубок английской лиги
Борнмут
08.11.2022 21:45 - : -
Эвертон
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Кубок английской лиги
08 ноября 2022, 02:18 |
4
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Борнмут – Эвертон. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги

Встреча команд, для которых кубковый турнир рискует стать палкой в колесах

08 ноября 2022, 02:18 |
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Борнмут – Эвертон. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 8 ноября, в Борнмуте на стадионе «Виталити» состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором сыграют «Борнмут» и «Эвертон». Стартовый свисток рефери Даррена Инглэнда из Йоркшира прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Борнмут


Два сезона в Чемпионшипе для «Борнмута» были достаточно томительным временем ожидания, однако в прошлом футбольном году они сумели завоевать «серебряные» награды второго по силе дивизиона страны, благодаря чему оказались вновь среди сильнейших команд Англии. Осталось только понять, что именно хотят получить «вишни» от текущего сезона, так как они уже успели распрощаться со Скоттом Паркером, который и обеспечил подъем в наивысший дивизион, по причине неудовлетворительных результатов в августе. Вместо начинающего специалиста пришел еще менее опытный Гари О’Нил, и нельзя сказать, что «Борнмут» стал показывать футбол качественно иного образца.

Во всяком случае, под руководством 39-летнего наставника команда из графства Дорсет хотя бы на начальном этапе добывала очки, которых явно не добирала на старте кампании. Однако, если посмотреть на календарь, то при Паркере скромный по финансовым аппетитам клуб противостоял «Арсеналу» и «Манчестер Сити», тогда как матч против «Ливерпуля» (0:9) фактически и отправил в отставку тогдашнего наставника.

При этом на данном этапе кубкового турнира «Борнмут» оказался только благодаря победе над «Норвичем» в серии пенальти, и дополнительно обыграл «Астон Виллу» в чемпионате. И стоило ли в таких условиях снимать главного тренера, если в итоге в последних четырех матчах против соперников уровня сложности от «Саутгемптона» до «Тоттенгема» «вишни» вообще не знали побед?

Эвертон


Франк Лэмпард в этом контексте может быть исключительно благодарен руководству своего клуба за терпение, с которым они переносят каждую новую неудачную серию выступлений «Эвертона». На старте кампании казалось, что «ириски» взялись продолжать серию неудач, однако затем они выдали семь матчей без поражений, среди которых была и кубковая встреча против скромного «Флитвуда» (1:0). Уже вскоре после полосы удачных выступлений ливерпульский коллектив споткнулся в календаре об «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл», и с тех пор не может вновь отыскать свою игру.

Матч против «Лестера» на предыдущих выходных был в чем-то даже показательным (0:2). «Эвертон» нанес всего два удара в створ ворот соперников, которых из-за финансовых проблем считали абсолютно безнадежным коллективом с самого старта кампании. Как итог, положение «ирисок» в турнирной таблице вновь ухудшилось, что также напрямую влияет и на восприятие игры от украинца Виталия Миколенко, которому уже удалось стать неотъемлемой часть коллектива Лэмпарда.

Но в этом и заключается подвох – «Эвертону» на выходных предстоит сыграть против «Борнмута» еще и в чемпионате, поэтому там нашего соотечественника будет куда больше шансов увидеть. Вылетать из Кубка на столь ранней стадии является не привлекательным предложением, но в текущих кондициях ливерпульцев очень сложно предсказать их будущее после завершения чемпионата мира-2022 в Катаре.

Ориентировочные составы


«Борнмут»: Траверс – Земура, Мефам, Стивенс, Стейси – Станислас, Пирсон, Лерма, Кристи – Мур, Биллинг.

«Эвертон»: Бегович – Винагре, Кин, Холгейт, Паттерсон – Дукуре, Гарнер, Ивоби – Гордон, Мопе, Грей.

Не сыграют: Брукс, Келли, Нето – Годфри, Калверт-Льюин, Мина, Таунсенд.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке дело может дойти даже до серии пенальти, но гости все равно пройдут дальше. Нашей ставкой будет позиция – Проход «Эвертона» с коэффициентом 1.78 по линии Parimatch.

8 ноября, вторник

«Борнмут» – «Эвертон»
Борнмут. «Виталити». 21:45
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Даррен Инглэнд (Йоркшир, Англия)
Прогноз Sport.ua – 1:1
Parimatch
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Эвертон Борнмут Борнмут - Эвертон Кубок английской лиги по футболу прогнозы Виталий Миколенко
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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