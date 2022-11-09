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Кубок английской лиги
Борнмут
08.11.2022, FT 4 : 1
Эвертон
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Англия
09 ноября 2022, 06:43 | Обновлено 09 ноября 2022, 06:50
388
0

Борнмут – Эвертон – 4:1. Фиаско без Миколенко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка английской лиги.

09 ноября 2022, 06:43 | Обновлено 09 ноября 2022, 06:50
388
0
Борнмут – Эвертон – 4:1. Фиаско без Миколенко. Видео голов и обзор матча
ФК Эвертон

8 ноября состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги. «Эвертон» на выезде проиграл «Борнмуту» со счетом 1:4 и выбыл из турнира.

У команды из Борнмута отметились Джамал Лоу, Джуниор Станислас, Эмилиано Маркондес и Джейдон Энтони. За команду из Ливерпуля гол забил Демарэй Грэй.

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко не был заявлен на игру.

Кубок английской лиги

1/16 финала, 8 ноября

Борнмут – Эвертон – 4:1

Голы: Лоу, 7, Станислас, 47, Маркондес, 78, Энтони, 82 – Грэй, 67

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Энтони (Борнмут).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Эмилиано Маркондес (Борнмут).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Демарай Грэй (Эвертон).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Джуниор Станислас (Борнмут).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Лоу (Борнмут).
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Источник Sport.ua
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