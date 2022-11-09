8 ноября состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги. «Эвертон» на выезде проиграл «Борнмуту» со счетом 1:4 и выбыл из турнира.

У команды из Борнмута отметились Джамал Лоу, Джуниор Станислас, Эмилиано Маркондес и Джейдон Энтони. За команду из Ливерпуля гол забил Демарэй Грэй.

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко не был заявлен на игру.

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Кубок английской лиги

1/16 финала, 8 ноября

Борнмут – Эвертон – 4:1

Голы: Лоу, 7, Станислас, 47, Маркондес, 78, Энтони, 82 – Грэй, 67