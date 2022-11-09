Борнмут – Эвертон – 4:1. Фиаско без Миколенко. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка английской лиги.
8 ноября состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги. «Эвертон» на выезде проиграл «Борнмуту» со счетом 1:4 и выбыл из турнира.
У команды из Борнмута отметились Джамал Лоу, Джуниор Станислас, Эмилиано Маркондес и Джейдон Энтони. За команду из Ливерпуля гол забил Демарэй Грэй.
Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко не был заявлен на игру.
Кубок английской лиги
1/16 финала, 8 ноября
Борнмут – Эвертон – 4:1
Голы: Лоу, 7, Станислас, 47, Маркондес, 78, Энтони, 82 – Грэй, 67
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дивок Ориги отправил мяч в сетку ворот соперника, но повторы показали офсайд
Статуя явно получилась неудачной