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  4. Гарри КЕЙН: «Не будем паниковать, все должно наладиться»
Англия
07 ноября 2022, 04:48 | Обновлено 07 ноября 2022, 04:55
136
0

Гарри КЕЙН: «Не будем паниковать, все должно наладиться»

Форвард «Тоттенхэма» – о поражении от «Ливерпуля»

07 ноября 2022, 04:48 | Обновлено 07 ноября 2022, 04:55
136
0
Гарри КЕЙН: «Не будем паниковать, все должно наладиться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:2) в матче 15-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы были недостаточно хороши в первом тайме, за что нас и наказал соперник. Мы боролись до конца, зная, что если забили один, то сможем забить и второй, но нам это не удалось. Очень печально.

Не думаю, что мы сыграли ужасно, но нам следует лучше контролировать матчи. «Ливерпуль» отлично реализовал два момента в первом тайме, однако во втором мы были сильнее. Не будем паниковать, всё должно наладиться», - сказал Кейн.

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Гарри Кейн Тоттенхэм Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Ливерпуль
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Источник Sky Sports
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