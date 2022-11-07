Гарри КЕЙН: «Не будем паниковать, все должно наладиться»
Форвард «Тоттенхэма» – о поражении от «Ливерпуля»
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:2) в матче 15-го тура английской Премьер-лиги.
«Мы были недостаточно хороши в первом тайме, за что нас и наказал соперник. Мы боролись до конца, зная, что если забили один, то сможем забить и второй, но нам это не удалось. Очень печально.
Не думаю, что мы сыграли ужасно, но нам следует лучше контролировать матчи. «Ливерпуль» отлично реализовал два момента в первом тайме, однако во втором мы были сильнее. Не будем паниковать, всё должно наладиться», - сказал Кейн.
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