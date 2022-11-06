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Чемпионат мира
06 ноября 2022, 10:20 | Обновлено 06 ноября 2022, 10:22
1154
1

Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит

Сборной Камеруна грозит исключение с мундиаля

06 ноября 2022, 10:20 | Обновлено 06 ноября 2022, 10:22
1154
1
Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит
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Сборная Камеруна по футболу может получить дисквалификацию перед стартом чемпионата мира 2022 в Катаре.

Национальная команда Камерну разорвала договор с техническим спонсором Le Coq Sportif. Именно в форме этого французского бренда камерунцы выступали во время квалификации, но перед мундиалем решили отказаться от его услуг.

Это не понравилось французам, и они обратились в суд с иском. К тому же, Камерун начал сотрудничать с американским брендом One All Sport. Сообщается, что в этом конфликте ФИФА приняло сторону французов.

Если ситуацию не удастся решить, то сборная Камеруна не поедет на ЧМ-2022 в Катар, а ее место займет сборная Алжира.

Отметим, что ранее Эквадор рисковал потерять место на мундиале из-за подозрения в махинации с документами одного из футболистов, но проблема была решена. Также в последнее время возникла дискуссия из-за потенциального отстранения сборной Ирана, в котором продолжают нарушаться права человека. Проблемы перед ЧМ-2022 возникли и у сборной Туниса, так как власти страны начали вмешиваться в дела местной федерации футбола.

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Источник Sportal.it
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Serhii P.
В результаті всі поїдуть, що і мали їхати.
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