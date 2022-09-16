Дисквал или нет. В ФИФА приняли окончательное решение по поводу Эквадора

В ФИФА приняли окончательное решение по поводу сборной Эквадора. Команда не будет отстранена от чемпионата мира 2022 в Катаре.

Апелляционный комитет ФИФА вынес решение по апелляциям, поданным Чилийской футбольной ассоциацией (FFCH) и Перуанской футбольной ассоциацией (FPF) на решение Дисциплинарного комитета ФИФА о потенциальной дисквалификации игрока Байрона Кастильо. Футболист участвовал в 8 матчах сборной Эквадора в квалификации к чемпионату мира 2022 в Катаре.

Проанализировав доводы всех сторон и проведя слушание, Апелляционный комитет подтвердил решение Дисциплинарного комитета о прекращении дела, возбужденного.

В ФИФА решили, что на основании представленных документов игрок должен считаться обладателем постоянного эквадорского гражданства в соответствии с Правилами ФИФА, регулирующими применение Устава. Выводы и решение, принятые апелляционной комиссией, были доведены до сведения заинтересованных сторон.