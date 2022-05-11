ФИФА открыла расследование против Эквадора. Сборную могут снять с ЧМ-2022

ФИФА на официальном сайте сообщила о начале расследования против сборной Эквадора, которая по итогам отбора в Южной Америке заняла 4-е место и получила прямую путевку на ЧМ-2022.

Поводом для расследования стала жалоба Федерации футбола Чили, которая заявляет, что эквадорский игрок Байрон Кастильо на самом деле является колумбийцем.

Более того, Кастильо якобы имеет поддельный сертификат о рождении. ФИФА обещает в скором времени объявить вердикт.

Если Эквадор потеряет очки за все матчи, в которых играл Кастильо, то уже Чили получит прямую путевку на ЧМ-2022, а эквадорцы останутся даже без переходных матчей.