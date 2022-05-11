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  4. ФИФА открыла расследование против Эквадора. Сборную могут снять с ЧМ-2022
Чемпионат мира
11 мая 2022, 18:30 |
1099
0

ФИФА открыла расследование против Эквадора. Сборную могут снять с ЧМ-2022

ФИФА не оставила просьбу Чили без внимания

11 мая 2022, 18:30 |
1099
0
ФИФА открыла расследование против Эквадора. Сборную могут снять с ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА на официальном сайте сообщила о начале расследования против сборной Эквадора, которая по итогам отбора в Южной Америке заняла 4-е место и получила прямую путевку на ЧМ-2022.

Поводом для расследования стала жалоба Федерации футбола Чили, которая заявляет, что эквадорский игрок Байрон Кастильо на самом деле является колумбийцем.

Более того, Кастильо якобы имеет поддельный сертификат о рождении. ФИФА обещает в скором времени объявить вердикт.

Если Эквадор потеряет очки за все матчи, в которых играл Кастильо, то уже Чили получит прямую путевку на ЧМ-2022, а эквадорцы останутся даже без переходных матчей.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Эквадора по футболу Байрон Кастильо
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Источник BBC
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