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  4. Сборную Эквадора могут исключить из ЧМ-2022. Что случилось?
Чемпионат мира
10 мая 2022, 03:42 | Обновлено 10 мая 2022, 08:47
2798
1

Сборную Эквадора могут исключить из ЧМ-2022. Что случилось?

Чилийцы считают поддельными документы полузащитника Байрона Кастильо

10 мая 2022, 03:42 | Обновлено 10 мая 2022, 08:47
2798
1
Сборную Эквадора могут исключить из ЧМ-2022. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Байрон Кастильо (слева) против чилийцев

Сборная Эквадора, финишировавшая на проходном 4-м месте в квалификации Южной Америки, может быть исключена из финального раунда ЧМ-2022. 

Дело в том, что Федерация футбола Чили направила протест в Дисциплинарный комитет ФИФА, обвиняя Эквадор в нечестной игре. Суть в том, что чилийцы считают поддельными документы полузащитника эквадорцев Байрона Кастильо, который выступает за «Барселону» Гуаякиль.

Федерация футбола Чили: «Мы подали официальную жалобу из-за использования фальшивого свидетельства о рождении Байрона Кастильо, а также недостоверный его возраст и гражданство. Есть немало доказательств, что он родился не 10 ноября 1998 года в Эквадоре, а 25 июля 1995 года в колумбийском городе Тумако.

Расследования, проведенные в Эквадоре, включая юридический отчет Национального управления гражданского реестра, подтвердили наличие несоответствий в свидетельстве о рождении, предоставленном игроком. Есть основания полагать, что оно является поддельным, а на самом деле игрок является колумбийцем. Считаем, что эти факты слишком серьезны и должны быть тщательно исследованы ФИФА».

Если аннулировать результаты 8 матчей сборной Эквадора, в которых играл Кастильо, а чилийцам (которые заняли лишь 7-е место) засчитать технические победы, то за счет этих очков команда Алексиса Санчеса получит шанс попасть на чемпионат мира в Катаре.

ЧМ-2022. Квалификация. Южная Америка

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Henriklarsson11
яка різниця хо де народився, якщо навіть у доросломі віці гравці громадянство змінюють?
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