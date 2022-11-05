В воскресенье, 6 ноября, в Турине на стадионе «Альянц Стэдиум» состоится матч тринадцатого тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют туринский «Ювентус» и миланский «Интер». Стартовый свисток арбитра Даниэле Довери из Рима прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ювентус



Легендарное Derby d'Italia последние несколько лет не несет какого-либо особого турнирного значения для туринского «Ювентуса», так как даже возвращение на пост главного тренера Массимилиано Аллегри не помогло «зебрам» вновь вернуться на вершину итальянского футбола. В Серии A нынче правят баллом совершенно другие клубы, тогда как «бьянконери», в лучшем случае, в каждом последующем матче не придумают лишний повод огорчить собственных фанатов. Три тура кряду «Ювентус» не проигрывает – в текущем состоянии для этой команды такая полоса действительно является достижением.

Страшный сон для болельщиков туринцев – очередной ничейный результат, так как их команда ровно треть из своих матчей текущего розыгрыша национального первенства завершала мировыми сделками с соперниками. Говорят, что, когда именитые гранды на внутренней арене испытывают проблемы на старте, они бросают все силы на международные состязания. В контексте «Ювентуса» данное утверждение является абсолютно неуместным – команда Аллегри с тремя набранными очками в группе Лиги чемпионов УЕФА против Бенфики, ПСЖ и Маккаби Хайфа до последнего мечтала оказаться хотя бы в Лиге Европы. А тут еще и проблемы с результативностью при достаточно неплохой защите сопровождают «зебр» в чемпионате – 18:7 – немногим больше гола за игру, с такими результатами выше восьмого места сложно было бы оказаться. Если твоя команда – не «Аталанта», конечно.

Интер



Свою главную задачу на осеннюю часть сезона миланский «Интер» успешно выполнил, когда сумел финишировать сразу после неуязвимой мюнхенской «Баварии» в группе Лиги чемпионов УЕФА, в составе которой также присутствовала каталонская «Барселона». Заключительный еврокубковый тур посреди текущей недели для команды Симоне Индзаги особого смысла не имел, поэтому поражение на «Альянц Арене» (0:2) вообще не стоит воспринимать всерьез. Куда интереснее для «нерадзурри» и его фанатов выглядят матчи на внутренней арене, где миланский коллектив успел растерять уже 12 очков, в то время как конкуренты в потенциальной чемпионской гонке все дальше отдаляются от преследователей. Почему потенциальной? Потому, что, для начала, футболистам Индзаги хорошо было бы стабильно зайти в зону еврокубков.

До начала чемпионата мира остается всего две недели, а это значит, что в Италии успеют сыграть еще пару туров. Помимо предстоящего серьезного вызова, «Интер» будет ожидать еще один непростой выезд в Бергамо к «Аталанте», поэтому на продолжительный отдых до начала следующего года «нерадзурри» будут уходить с приятной тяжестью в ногах. Кроме участников мундиаля, естественно. Четыре матча кряду «змеи» не теряют очки – впечатляющая для них серия в актуальном состоянии, однако игра в обоюдных направлениях с соперниками уже порядком утомила фанатов клуба. «Интер» забивает на уровне с «Миланом» или «Лацио», но при этом пропускает столько же, сколько «Эмполи» или «Фиорентина» – это, друзья, уже нижняя половина турнирной таблицы.

Ориентировочные составы



«Ювентус»: Щесны – Бремер, Бонуччи, Данило – Костич, Рабио, Локателли, Фаджиоли, Куадрадо – Милик, Влахович.

«Интер»: Онана – Бастони, Ачерби, Шкриниар – Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Думфрис – Джеко, Мартинес.

Не сыграют: Аке, Кайо, Илинг, Де Шильо, Кин, Паредес, Петерс, Погба – Дальберт.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре гости имеют достаточно шансов на успех. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Интер» (0) с коэффициентом 1.78 по линии Parimatch.

6 ноября, воскресенье