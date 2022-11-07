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Италия
07 ноября 2022, 03:21 | Обновлено 07 ноября 2022, 04:20
44
0

Ювентус – Интер – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

07 ноября 2022, 03:21 | Обновлено 07 ноября 2022, 04:20
44
0
Ювентус – Интер – 2:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 13-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» на своем поле выиграл у миланского «Интера» со счетом 2:0.

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Фаджоли (Ювентус).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Ювентус).
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Источник MEGOGO
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