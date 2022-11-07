06.11.2022, FT 2 : 0
Италия07 ноября 2022, 03:21 | Обновлено 07 ноября 2022, 04:20
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Ювентус – Интер – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии
07 ноября 2022, 03:21 | Обновлено 07 ноября 2022, 04:20
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В матче 13-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» на своем поле выиграл у миланского «Интера» со счетом 2:0.
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Фаджоли (Ювентус).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Ювентус).
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