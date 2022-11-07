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07 ноября 2022, 03:03 | Обновлено 07 ноября 2022, 04:50
48
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Болезненное поражение в важном матче»

Наставник «Интера» – о поражении от «Ювентуса»

07 ноября 2022, 03:03 | Обновлено 07 ноября 2022, 04:50
48
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Болезненное поражение в важном матче»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от туринского «Ювентуса» (0:2) в матче 13-го тура Серии А.

«Мы хорошо провели первый тайм. Играя так на этом стадионе, нельзя позволять себе уходить на перерыв без забитых голов – вот о чём мы сожалеем. Второй тайм тоже начался хорошо, но вскоре они убежали в контратаку и забили. Мы немного растерялись, однако могли сравнять счет, но вместо этого снова пропустили. Болезненное поражение в важном матче.

Возможно, в прошлом сезоне наша победа над «Ювентусом» была нелогичной, сегодня счет тоже явно не по игре. Все решают мелкие детали», - сказал Индзаги.

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Симоне Индзаги Интер Милан Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Ювентус - Интер
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Источник Sky Sport Italia
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