Симоне ИНДЗАГИ: «Болезненное поражение в важном матче»
Наставник «Интера» – о поражении от «Ювентуса»
Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от туринского «Ювентуса» (0:2) в матче 13-го тура Серии А.
«Мы хорошо провели первый тайм. Играя так на этом стадионе, нельзя позволять себе уходить на перерыв без забитых голов – вот о чём мы сожалеем. Второй тайм тоже начался хорошо, но вскоре они убежали в контратаку и забили. Мы немного растерялись, однако могли сравнять счет, но вместо этого снова пропустили. Болезненное поражение в важном матче.
Возможно, в прошлом сезоне наша победа над «Ювентусом» была нелогичной, сегодня счет тоже явно не по игре. Все решают мелкие детали», - сказал Индзаги.
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