Симоне ИНДЗАГИ: «Болезненное поражение в важном матче»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от туринского «Ювентуса» (0:2) в матче 13-го тура Серии А.

«Мы хорошо провели первый тайм. Играя так на этом стадионе, нельзя позволять себе уходить на перерыв без забитых голов – вот о чём мы сожалеем. Второй тайм тоже начался хорошо, но вскоре они убежали в контратаку и забили. Мы немного растерялись, однако могли сравнять счет, но вместо этого снова пропустили. Болезненное поражение в важном матче.

Возможно, в прошлом сезоне наша победа над «Ювентусом» была нелогичной, сегодня счет тоже явно не по игре. Все решают мелкие детали», - сказал Индзаги.