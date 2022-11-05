В воскресенье, 6 ноября, в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» состоится матч тринадцатого тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют римские «Рома» и «Лацио». Стартовый свисток арбитра Даниэле Орсато из Чио прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Рома



В последнее время эксцентричный португальский наставник Жозе Моуриньо как-то подзатих, поэтому мы и не наблюдаем его высказываний с завидной регулярностью в ленте новостей. Наверное, опытный наставник готовит что-то серьезное, так как последние результаты его команды указывают на то, что «Рома» постепенно начала возвращать былые кондиции. Недавний матч против абсолютного лидера чемпионской гонки, неаполитанского «Наполи», был очень близким в исполнении «волков», которые, несмотря на поражение (0:1), изрядно повозили фаворитов.

На фоне этого результата «джаллоросси» набрали немного дополнительной уверенности, и наконец-то сумели решить необходимые вопросы в группе Лиги Европы УЕФА. Посреди текущей недели «Рома» играла решающий матч за выход в стыковые матчи раунда плей-офф против болгарского «Людогорца», и сумела взять реванш за гостевое поражение фактически в стыковой дуэли. Как бы Моуриньо не хвалился добытым в прошлом году трофеем Лиги конференций, к матчам этого турнира он бы не хотел возвращаться следующей весной. Отдельно отметим результативность «волков», так как в условиях травмы лучшего бомбардира, Пауло Дибалы, они все равно демонстрируют привлекательный футбол в атаке.

Лацио



Предстоящее римское дерби станет 180 в истории отношений между двумя столичными коллективами, однако вновь Жозе Моуриньо будет переживать за собственный имидж в этом противостоянии, так как напротив него будет выступать не менее харизматичный главный тренер «орлов» Маурицио Сарри. «Бьянкочелести» вновь немного отстают от принципиальных соперников в турнирной таблице, однако в прошлом сезоне такие тесные отношения между командами – одно очко разницы – сохранялись вплоть до заключительных матчей чемпионата. «Рома» тогда проиграла в ситуативной гонке, поэтому сейчас «Лацио» будет стараться отыграть утраченные позиции.

Помогать в этом «орлам» будет пресловутый «саррибол» и прекрасная игра в обороне. Лишь туринский «Ювентус» (7 голов) и бергамаская «Аталанта» (8) пропускали меньше или столько же голов, сколько и «Лацио», однако при этом футболисты Сарри еще и забивают на уровне с «Интером» и «Миланом» – 24 против 25 мячей у обоих соответственно. Однако в последнюю неделю что-то у «небесно-голубых» сломалось – поражение от нидерландского «Фейеноорда» (0:1) в уникальной группе Лиги Европы, где каждая из команд набрала по восемь очков, обернулось вылетом «Лацио» в Лигу конференций. А предшествовавшая этому неудача в игре против «Салернитаны» (1:3) теперь и вовсе выглядит чуть ли не предвестником катастрофы.

Ориентировочные составы



«Рома»: Патрисиу – Ибаньес, Смоллинг, Манчини – Залевски, Матич, Кристанте, Карсдорп – Пеллегрини, Дзаньоло – Абрахам.

«Лацио»: Проведель – Марушич, Романьоли, Касале, Лаццари – Луис Альберто, Катальди, Весино – Дзакканьи, Андрерсон, Педро.

Не сыграют: Дарбо, Вейналдум, Дибала, Спинаццола – Бертини, Милинкович-Савич, Фарес.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре нас ожидает упорная борьба с результативным исходом. Нашей ставкой будет позиция – ТБ 3.0 с коэффициентом 2.75 по линии Parimatch.

6 ноября, воскресенье