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Рома
06.11.2022, FT 0 : 1
Лацио
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Италия
07 ноября 2022, 04:20 | Обновлено 07 ноября 2022, 04:47
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0

Рома – Лацио – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

07 ноября 2022, 04:20 | Обновлено 07 ноября 2022, 04:47
9
0
Рома – Лацио – 0:1. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 13-го тура итальянской Серии А «Лацио» минимально выиграл у «Ромы» со счетом 1:0.

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Андерсон (Лацио).
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видео голов и обзор Лацио Рома Рим Серия A Рома - Лацио чемпионат Италии по футболу
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Источник MEGOGO
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