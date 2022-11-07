Италия07 ноября 2022, 04:20 | Обновлено 07 ноября 2022, 04:47
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Рома – Лацио – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии
07 ноября 2022, 04:20 | Обновлено 07 ноября 2022, 04:47
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В матче 13-го тура итальянской Серии А «Лацио» минимально выиграл у «Ромы» со счетом 1:0.
События матча
29’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Андерсон (Лацио).
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