Бело-голубое дерби делла Капитале. Лацио обыграл Рому
В 13-м туре Серии А состоялось римское дерби
В воскресенье, 6 ноября, в Риме в матче 13-го тура чемпионата Италии отношения выяснили «Рома» и «Лацио».
Исход поединка оказался радостным для номинальных гостей встречи – футболистов «Лацио». Благодаря голу Фелипе Андерсона они добились победы со счетом 1:0.
В таблице Серии А лидирует «Наполи» с 35 очками. У «Лацио» третье место и 27 пунктов. «Рома» пятая, имея 25 очков.
Чемпионат Италии. 13-й тур
Рома – Лацио – 0:1
Гол: Фелипе Андерсон, 29 (0:1).
Болонья – Торино – 2:1
Голы: Лукич, 26 пенальти (0:1). Орсолини, 64 (1:1). Пош, 73 (2:1).
Монца – Верона – 2:0
Голы: Карлос Аугусто, 68 (1:0). Кольпани, 90 (2:0).
Удален Маньяни, 27 (Верона).
Сампдория – Фиорентина – 0:2
Голы: Бонавентура, 4 (0:1). Миленкович, 58 (0:2).
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