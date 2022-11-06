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Италия
06 ноября 2022, 21:02 | Обновлено 06 ноября 2022, 21:05
155
0

Бело-голубое дерби делла Капитале. Лацио обыграл Рому

В 13-м туре Серии А состоялось римское дерби

06 ноября 2022, 21:02 | Обновлено 06 ноября 2022, 21:05
155
0
Бело-голубое дерби делла Капитале. Лацио обыграл Рому
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 6 ноября, в Риме в матче 13-го тура чемпионата Италии отношения выяснили «Рома» и «Лацио».

Исход поединка оказался радостным для номинальных гостей встречи – футболистов «Лацио». Благодаря голу Фелипе Андерсона они добились победы со счетом 1:0.

В таблице Серии А лидирует «Наполи» с 35 очками. У «Лацио» третье место и 27 пунктов. «Рома» пятая, имея 25 очков.

Чемпионат Италии. 13-й тур

Рома – Лацио – 0:1

Гол: Фелипе Андерсон, 29 (0:1).

Болонья – Торино – 2:1

Голы: Лукич, 26 пенальти (0:1). Орсолини, 64 (1:1). Пош, 73 (2:1).

Монца – Верона – 2:0

Голы: Карлос Аугусто, 68 (1:0). Кольпани, 90 (2:0).

Удален Маньяни, 27 (Верона).

Сампдория – Фиорентина – 0:2

Голы: Бонавентура, 4 (0:1). Миленкович, 58 (0:2).

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Источник Sport.ua
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