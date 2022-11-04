ITF04 ноября 2022, 11:38 |
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Надежда Киченок вышла в полуфинал турнира в США
Надя выиграла вже второй матч в Мидленде
04 ноября 2022, 11:38 |
49
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Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в парный полуфинал турнира WTA 125 в США.
В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам из Германии одолела американок Софи Чанг и Анжелу Куликов.
Мидленд. 1/4 финала
Надежда Киченок / Анна-Лена Фридзам – Софи Чанг / Анжела Куликов – 7:6(4), 6:4
В полуфинале Киченок и Фридзам сыграют против японско-китайского тандема Моюка Учидзима / Линь Чжу.
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