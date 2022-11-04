Надежда Киченок вышла в полуфинал турнира в США

Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в парный полуфинал турнира WTA 125 в США.

В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам из Германии одолела американок Софи Чанг и Анжелу Куликов.

Мидленд. 1/4 финала

Надежда Киченок / Анна-Лена Фридзам – Софи Чанг / Анжела Куликов – 7:6(4), 6:4

В полуфинале Киченок и Фридзам сыграют против японско-китайского тандема Моюка Учидзима / Линь Чжу.